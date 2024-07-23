Başkan Akın, Erdek'te 20 bin zeytin ağacını suya kavuşturdu - Son Dakika
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Başkan Akın, Erdek'te 20 bin zeytin ağacını suya kavuşturdu

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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın talimatıyla BASKİ tarafından döşenen tarımsal sulama hattı sayesinde Erdek'in Gedeve Bölgesi'nde bulunan 20 bin zeytin ağacı suya kavuştu. Bölgede zeytincilik yapan vatandaşlar, Başkan Ahmet Akın'a teşekkür etti.

23.07.2024 21:09  Güncelleme: 21:16
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Başkan Akın, Erdek'te 20 bin zeytin ağacını suya kavuşturdu

Gedeve Bölgesi, tarımsal sulamayla buluştu

BALIKESİR - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın talimatıyla BASKİ tarafından döşenen tarımsal sulama hattı sayesinde Erdek'in Gedeve Bölgesi'nde bulunan 20 bin zeytin ağacı suya kavuştu. Bölgede zeytincilik yapan vatandaşlar, Başkan Ahmet Akın'a teşekkür etti.

Erdek'in Gedeve Bölgesi'nde tarımsal sulaması yeterli olmadığı için susuz kalan zeytinliklere, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın talimatıyla BASKİ tarafından bin metrenin üzerinde tarımsal sulama hattı döşendi. Bölgedeki mevcut sulanan alana ilave olarak 20 hektarı daha suyla buluşturan Büyükşehir Belediyesi, zeytinlik sahiplerinin yüzünü güldürdü. Çalışmalar sayesinde 20 bin zeytin ağacı daha suya kavuştu.

Çalışma zeytincilerin yüzünü güldürdü

Bölgede tarımsal sulama sorunu olduğunu söyleyen zeytinlik sahibi Ergen Demirkaya "Uzun zamandır elde ettiğimiz ürün yeterli niteliğe ulaşamadığı için çiftçi çok ciddi gelir kaybına uğramaktaydı. Bu yapılan çalışma beni çok ama çok mutlu etti. Öncelikle Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Akın'a ve ekibine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Çiftçilerle yaptıkları toplantılarda sulanmayan bölgeleri tespit ettiklerini ifade eden Erdek Ziraat Odası Başkanı Mustafa Saçıl "Bu tespit ettiğimiz yerleri, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Akın'a rapor halinde sunduk. Durumu anlattığımızda derhal konuyla ilgileneceğini söyledi. Ekiplerini yolladı, bize malzeme ve ekipman desteğini sağladı. Toplamda bin metreyi geçen boru döşeme işlemi yapıldı. Yaklaşık 20 bin ağaç suyla buluşacak. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın'a çok teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Akın, Erdek\'te 20 bin zeytin ağacını suya kavuşturdu
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Akın, Erdek'te 20 bin zeytin ağacını suya kavuşturdu - Son Dakika

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