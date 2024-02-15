- Başkan Aktaş: "Bugünü imar ediyor, geleceği inşa ediyoruz"
BURSA - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ulaşımdan kültür ve sanata kadar hayatın her alanında projeler geliştirdiklerini belirterek, "Şehrin hem bugününü imar ediyor hem de geleceğini inşa etmeye çalışıyoruz" dedi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, güne Kestel ilçesinde başladı. Merkez Camii'ndeki sabah namazının ardından vatandaşlara çorba dağıtan Başkan Alinur Aktaş, daha sonra ilçedeki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, meslek odaları ve hemşeri derneklerinin temsilcileriyle bir araya geldi. Darül Şifa Yaşlı ve Engelli Bakım Merkezi'ni ziyaret eden Başkan Aktaş, hizmet alan vatandaşlarla sohbet edip tedavi süreçleri hakkında bilgi aldı. Ziyaretin sonunda Bakım Merkezi kurucu Müdürü Nazmi Kıyatsıl tarafından Başkan Aktaş'a mozaik taşlarıyla yapılmış Türk Bayrağı tablosu hediye edildi. Ardından fabrika ve esnaf ziyaretlerinde bulunan Başkan Aktaş, Kestel teşkilatıyla da biraraya gelerek fikir alışverişinde bulundu. Günün sonunda 'Kestel Gençlik Buluşması' kapsamında gençlerle buluşan Başkan Aktaş, Bursa'ya dair projelerini gençlerle paylaştı.
Son 6 senede yılda Kestel'e önemli yatırımlar yaptıklarını söyleyen Başkan Alinur Aktaş, ulaşımdan kültür ve sanata kadar hayatın her alanında projeler geliştirdiklerini belirtti. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin şehrin merkezinden en ücra köşesine kadar ihtiyaç duyulan her konuda hizmet götürdüklerini ifade eden Başkan Aktaş, "İlçelerimizin yaşam standartlarını yükseltmek için yoğun mesai harcıyoruz. İlçelerimizi nitelikli yatırımlarla buluşturuyoruz. Şehrin hem bugününü imar ediyor hem de geleceğini inşa etmeye çalışıyoruz. Öte yandan son yıllarda sosyal devlet olma yolunda da önemli adımlar atıldı. Onlardan birisi de Darül Şifa Bakım Merkezi'dir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.
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