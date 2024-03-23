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Başkan Aktaş, Kabe örtüleri sergisini gezdi

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Kabe Örtüleri, sakal-i şerif ve hac hatıraları Sergisi"ni ziyaret ederek Koleksiyoner Bekir Kantarcı'nın 30 yılı aşkın sürede bir araya getirdiği farklı dönemlere ait Kabe örtüleri ile eski hac yolculuklarına ait hatıraları yakından inceledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Tayyare Kültür Merkezi'nde açılan "Kabe Örtüleri, sakal-i şerif ve hac hatıraları Sergisi", Ramazan ayı boyunca vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. 24 sene Mekke ve Cidde'de yaşamış Koleksiyoner Bekir Kantarcı'nın 30 yılı aşkın sürede oluşturduğu biriktirdiği eserlerden oluşan sergide, İstanbul halkından Mekke ve Medine'ye gönderilen hediyeler, surre alayı sandıkları, bu sandıklara konulan feraşet çantaları, Kabe örtüleri, hac hatıraları, sakal-i şerif gibi birçok nadide eser yer alıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da sergiyi ziyaret ederek nadide eserleri yakından inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı. Ramazan ayının manevi ikliminin yaşandığı bu günlerde sergiyi, İslam'a ait mukaddes değerleri tanıma ve özümseme fırsatı sunması açısından çok anlamlı bulduğunu söyleyen Başkan Aktaş, kalbe dokunan, herkeste derin hisler oluşturan kültür ve medeniyet dünyasının kutsal emanetlerini özellikle yeni nesillerle buluşturmanın son derece önemli olduğunu belirtti. Sergide yer alan eserlerin, inanç dünyamızın yanı sıra sanat alanında da kıymetli ve özel bir yere sahip olduğunu ifade eden Başkan Ataş, "5 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek oyan sergide, Kral Abdülaziz zamanında Mekke'de son kez üretilen kırmızı renkli ipek örtü parçası, Peygamber Efendimizin kabr-i şeriflerinin duvarlarını süsleyen yeşil renkli örtü parçası, 350 yıllık Ravza örtüsü parçası, 17'inci yüzyıl Osmanlı dönemine ait koyu yeşil Kabe örtüsü parçası, 1850'li yıllara ait nadir koyu lacivert Kabe örtüleri gibi daha birçok kıymetli eser sergide bulunuyor. Özellikle Koleksiyoner Bekir Kantarcı'ya teşekkür ediyorum. Tüm hemşherilerimizi 5 Nisan'a kadar açık kalacak olan özel sergimize bekliyorum. Sergide emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum" dedi.