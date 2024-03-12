Başkan Aktaş, "Trafik yükümüz 3 kat hafiflemiş olacak"

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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, doğu batı hattında Kestel'den başlayıp Acemlerde çatallaşarak Mudanya ve İzmir yönünde iki kola ayrılmış tek bir ana ulaşım aksına sahip şehre 'Kuzey ve Güney' olmak üzere iki alternatif koridor oluşturduklarını söyledi. Başkan Aktaş, "Birbirine bağlantı yollarıyla beraber Bursa trafiği artık üçe bölünecek. Trafik yükümüz yaklaşık 3 kat hafiflemiş olacak" dedi.

Bursa'yı daha ileriye taşıyacak yeni dönemdeki vizyonunu ve gerçekleştireceği projelerini açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, toplu taşıma konusunda gerçekleştirdikleri projeler kadar yol ve kavşak çalışmalarının da şehir içi ulaşım noktasında hayati öneme sahip olduğunu hatırlattı. Bursa'nın doğu batı hattında Kestel'den başlayıp Acemlerde çatallaşarak Mudanya ve İzmir yönünde iki kola ayrılan tek bir ana ulaşım aksına sahip olduğunu dile getiren Başkan Alinur Aktaş, bu aks üzerinde geçtiğimiz dönemde özellikle Acemler bölgesinde yapılan düzenlemelerle aksın fiziksel altyapısını tamamladıklarını söyledi.

Kuzey Koridoru

"Şimdi yıllardır konuşulanı gerçekleştirme ve ulaşımda dönüşüm zamanı" diyen Başkan Aktaş, tek ana aksa alternatif biri kuzey diğeri de güney yönünde olmak üzere iki yeni koridor oluşturduklarını belirtti. Kuzey koridorunun detayları hakkında bilgi veren Başkan Aktaş, "Gürsu-11 Eylül Bulvarı arasında 2.3 kilometre uzunluğundaki güzergahla araçlar Gürsu ve Otosansit kavşaklarını kullanmadan direkt 11 Eylül Bulvarı'na ulaşacak. Yine 11 Eylül Bulvarı'ndaki Şirinevler Kavşağı ile İstanbul Caddesi arasında 9.5 kilometrelik yeni bir aks oluşturacağız. İstanbul Caddesi-Yeniceabat- Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı güzergahında 8.5 kilometrelik bağlantı yolu ve 8 kavşak ile kuzey koridorunun en önemli parçalarından birini oluşturuyoruz. Koridorun üçüncü kısmında Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nı 3 gidiş, 3 geliş olacak şekilde direkt olarak Hamitler üzerinden Filament kavşağına bağlıyoruz. Diğer bir güzergahta da Recep Tayyip Erdoğan Bulvarını 6 adet kavşak ve 7 kilometrelik yol ile Emek-Geçit, Nilüferköy üzerinden Mudanya Yolu'na bağlıyoruz. Kuzey koridoru projemizle yepyeni bir güzergahla şehrin doğusundan batısına kadar seyahat imkanı sağlıyoruz" diye konuştu.

Güney Koridoru

Kuzey koridorunda sağlayacakları konforun bir benzerini 'Güney koridoru' ile vatandaşa sunacaklarını anlatan Başkan Aktaş, "En doğu kesimde Kestel-Otosansit arasında Ankara Yolu'na alternatif olacak şekilde bölünmüş yol olarak 5.5 kilometre uzunluğunda yeni bir arter oluşturma çalışmalarımız tamamlanma aşamasına geldi. Bu çalışmalar kapsamında Balıklıdere üzerine inşa edilen köprü ve bağlantı yollarının ardından Türkmenbaşı-Erdoğan Caddesi Bağlantı Yolu'nu da hizmete açtık. İlk kısmın devamında Otosansit ile Orhaneli yolu arasında şehrin güneyinden geçen, şehir siluetini bozmayan, kısmen kentsel dönüşüm uygulamalarıyla elde edilecek alanlar ve yer yer sanat yapısı geçişleriyle desteklenecek 16 kilometrelik yeni bir arter oluşturuyoruz. Orhaneli Yolu'na bağlandığımız noktadan Çalı-Görükle- Şehir Hastanesi güzergahında ağır taşıt trafiğini yönlendirmek ve İzmir yoluna alternatif oluşturmak üzere 9 kilometre uzunluğunda ve 3 şeritlik duble yol açıyoruz. Çalı Kavşağı- Hasanağa arasında mevcut haliyle tek gidiş tek geliş olan 11 kilometrelik kısmı bölünmüş yol olarak genişleterek, sanayi bölgeleri ve yerleşim alanlarına ulaştırıyoruz. Hasanağa-İzmir Yolu arasındaki 9.5 kilometrelik yol bağlantısını 40 metreye genişleterek, yapacağımız 7 kavşak düzenlemesiyle konforlu hale getiriyoruz. Güney koridorunun en batı kısmındaki 4.2 kilometrelik yolla Hasanağa OSB ve Kayapa OSB'den kaynaklanan ağır taşıt trafiğini, İstanbul-İzmir Otoyolu'na şehir içi trafiği etkilemeden doğrudan yönlendiriyoruz. Sürece çoktan başladık" dedi.

Trafik yükü hafifleyecek

Kuzeyde ve güneyde oluşturdukları bu iki koridorda inşa edecekleri iki tünelle Bursa için bir ilki gerçekleştirmiş olacaklarını dile getiren Başkan Aktaş, "Kuzey koridorunda yer alan 5.5 kilometrelik tüpten oluşacak tünelimiz, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'ndan başlayarak Ata Bulvarı'na direkt çıkacak. Yine tünel içerisinde Filament Kavşağı öncesi bölgeden ayrılan bir kolla direkt Mudanya yoluna bağlanacak. Güney koridorda yer alan 3 kilometrelik tüpten oluşacak tünelimiz, Doburca bölgesinden başlayarak Çekirge sırtlarından yüzeye çıkacak. Tüm bu çalışmalar neticesinde tek bir ana hat üzerine konumlanmış şehrimizi 3 ana hatta kavuşturuyoruz. Tabi birbirine bağlantı yollarıyla beraber Bursa trafiği artık üçe bölünecek. Dolayısıyla en basit tabirle trafik yükümüz yaklaşık 3 kat hafiflemiş olacak" diye konuştu. - BURSA