Başkan Alemdar: "Şehrimize ve milletimize hizmet için gayretle çalışmaya devam edeceğiz" - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Başkan Alemdar: "Şehrimize ve milletimize hizmet için gayretle çalışmaya devam edeceğiz"

Başkan Alemdar: "Şehrimize ve milletimize hizmet için gayretle çalışmaya devam edeceğiz"

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Ankara'da gerçekleştirilen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısına katıldı.

22.10.2024 17:56  Güncelleme: 17:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Ankara'da gerçekleştirilen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısına katıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Ankara'da gerçekleştirilen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısına katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Başkan Alemdar'la birlikte AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Serdar Akgün yer aldı. Yoğun bir katılımla gerçekleşen toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme dair açıklamalar yaptı. Grup toplantısı sonrası değerlendirmelerde bulunan Başkan Yusuf Alemdar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Biz hizmet ettikçe büyüyen bir siyasi partiyiz" sözlerine dikkat çekti.

Toplumun ihtiyaçlarına cevap vererek geleceğe daha güzel bir ülke bırakma hedefiyle çalıştıklarını belirten Alemdar, "Bugün Cumhurbaşkanımızın başkanlığında AK Parti'mizin Genişletilmiş İl Başkanları toplantısına katıldık. Oldukça verimli bir toplantı oldu. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi biz millete hizmet ettikçe büyüyen bir siyasi partiyiz. Toplumun ihtiyaçlarına kulak vermek, onların sorunlarını çözmek ve gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir ülke bırakmak bu davanın en temel amaçlarındandır. Bizler de bu şiarla hareket ederek şehrimizin geleceği için hep birlikte gayretle çalışacağız" diye konuştu. Başkan Alemdar, "Yerel yönetimler ve parti teşkilatlarımız olmak üzere Cumhurbaşkanımızın çizdiği hizmet anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. İlk günkü aşkla ve gayretle çalışmalarımıza devam edeceğiz. İnşallah tüm dava arkadaşlarımızla birlikte Türkiye Yüzyılı vizyonuna yakışır bir şekilde hareket edeceğiz" şeklinde konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Yusuf Alemdar, AK Parti, sakarya, Ankara, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Alemdar: 'Şehrimize ve milletimize hizmet için gayretle çalışmaya devam edeceğiz' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:12 Yine mesaj vermeye kalktılar FETÖ elebaşı Gülen’in öldüğü oda numarasında dikkat çeken detay Yine mesaj vermeye kalktılar! FETÖ elebaşı Gülen'in öldüğü oda numarasında dikkat çeken detay
18:03 Öcalan çağrısının yankıları sürüyor: Endişen varsa, düne kadar elini öptüğün Bahçeli’ye git Öcalan çağrısının yankıları sürüyor: Endişen varsa, düne kadar elini öptüğün Bahçeli'ye git
17:45 PKK liderinin kardeşi Mehmet Öcalan: Kimse kimseyi aldatmasın PKK liderinin kardeşi Mehmet Öcalan: Kimse kimseyi aldatmasın
16:38 Bahçeli’nin Öcalan çağrısı sonrası DEM Parti’de hareketlilik Bahçeli'nin Öcalan çağrısı sonrası DEM Parti'de hareketlilik
14:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bahçeli’nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı
10:01 Ünlü Rapçi Sean ’P Diddy’ Combs, diğer ünlülerin yanında 13 yaşındaki bir kıza tecavüz etti Ünlü Rapçi Sean 'P Diddy' Combs, diğer ünlülerin yanında 13 yaşındaki bir kıza tecavüz etti
09:53 Adana’da yangın faciası: 3 çocuk feci şekilde can verdi Adana'da yangın faciası: 3 çocuk feci şekilde can verdi
09:48 Bakan Memişoğlu’ndan “yenidoğan çetesi“ açıklaması: 5 Mayıs 2023’te Emniyet’ten yardım istedik Bakan Memişoğlu'ndan "yenidoğan çetesi" açıklaması: 5 Mayıs 2023'te Emniyet'ten yardım istedik
09:39 Altın fiyatları kritik eşiği aştı Altın fiyatları kritik eşiği aştı
09:32 Yenidoğan çete üyesinin kendi adıyla bir televizyon dizisinde oynadığı ortaya çıktı Yenidoğan çete üyesinin kendi adıyla bir televizyon dizisinde oynadığı ortaya çıktı
09:13 Benzin ve motorinde indirim Benzin ve motorinde indirim
09:12 Kamu personeli olmak isteyenler için işe alım ilanları yayımlandı Kamu personeli olmak isteyenler için işe alım ilanları yayımlandı
09:06 Hakan Şükür’ün ardından FETÖ’cü Enes Kanter’den de teröristbaşı Gülen için paylaşım geldi Hakan Şükür'ün ardından FETÖ'cü Enes Kanter'den de teröristbaşı Gülen için paylaşım geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2024 19:17:26. #1.12#
SON DAKİKA: Başkan Alemdar: "Şehrimize ve milletimize hizmet için gayretle çalışmaya devam edeceğiz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.