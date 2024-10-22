Başkan Alemdar: "Şehrimize ve milletimize hizmet için gayretle çalışmaya devam edeceğiz"

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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Ankara'da gerçekleştirilen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısına katıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Ankara'da gerçekleştirilen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısına katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Başkan Alemdar'la birlikte AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Serdar Akgün yer aldı. Yoğun bir katılımla gerçekleşen toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme dair açıklamalar yaptı. Grup toplantısı sonrası değerlendirmelerde bulunan Başkan Yusuf Alemdar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Biz hizmet ettikçe büyüyen bir siyasi partiyiz" sözlerine dikkat çekti.

Toplumun ihtiyaçlarına cevap vererek geleceğe daha güzel bir ülke bırakma hedefiyle çalıştıklarını belirten Alemdar, "Bugün Cumhurbaşkanımızın başkanlığında AK Parti'mizin Genişletilmiş İl Başkanları toplantısına katıldık. Oldukça verimli bir toplantı oldu. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi biz millete hizmet ettikçe büyüyen bir siyasi partiyiz. Toplumun ihtiyaçlarına kulak vermek, onların sorunlarını çözmek ve gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir ülke bırakmak bu davanın en temel amaçlarındandır. Bizler de bu şiarla hareket ederek şehrimizin geleceği için hep birlikte gayretle çalışacağız" diye konuştu. Başkan Alemdar, "Yerel yönetimler ve parti teşkilatlarımız olmak üzere Cumhurbaşkanımızın çizdiği hizmet anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. İlk günkü aşkla ve gayretle çalışmalarımıza devam edeceğiz. İnşallah tüm dava arkadaşlarımızla birlikte Türkiye Yüzyılı vizyonuna yakışır bir şekilde hareket edeceğiz" şeklinde konuştu. - SAKARYA