Başkan Alim Işık, halka 'sıkıcık çorbası' ikram etti - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Alim Işık, halka 'sıkıcık çorbası' ikram etti

25.05.2022 13:57
Başkan Alim Işık, halka 'sıkıcık çorbası' ikram etti

Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri çerçevesinde, belediye bahçesinde Kütahya'nın yöresel lezzetlerinden birisi olan sıkıcık çorbası, Belediye Başkanı Alim Işık tarafından ikram edildi.

Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri çerçevesinde, belediye bahçesinde Kütahya'nın yöresel lezzetlerinden birisi olan sıkıcık çorbası, Belediye Başkanı Alim Işık tarafından ikram edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Türkiye geneline yapılan Türk Mutfağı etkinlikleri çerçevesinde, Kütahya'nın yöresel lezzetleri de tanıtıldı.

Belediye bahçesinde kurulan çadırda sıkıcık çorbası dağıtımına katılan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "Cumhurbaşkanımızın kıymetli eşi himayesinde Türkiye genelinde yapılan Türk Mutfağı Haftası etkinliklerine, Kütahya Belediyesi olarak bizde dahil olduk. Kütahya Belediyesi olarak, Kütahya'mızın önemli yöresel ürünlerinden birisi olan sıkıcık çorbası ile birlikte lokma tatlısını dağıtımını yaptık. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzün organizasyonunda üzerimize düşen görevi yapmaktan dolayı mutluyuz. Şehrimizin, ülkemizin tanıtımına katkısı olacağına inanıyorum" dedi.

İlk defa sıkıcık çorbası yiyen vatandaşlar da, Kütahya'nın damak tadı sıkıcık çorbasını beğendiklerini dile getirdiler. - KÜTAHYA

Başkan Alim Işık, halka 'sıkıcık çorbası' ikram etti
Başkan Alim Işık, halka 'sıkıcık çorbası' ikram etti
Başkan Alim Işık, halka 'sıkıcık çorbası' ikram etti
Başkan Alim Işık, halka 'sıkıcık çorbası' ikram etti

YORUMLAR
500
Köy hayrında 2 bin kişiye zeytinyağlı pilav ve çorba ikramı yapıldı Köy hayrında 2 bin kişiye zeytinyağlı pilav ve çorba ikramı yapıldı Vali Özkan, şehit İsmet Işık'ın ailesini ziyaret etti Vali Özkan, şehit İsmet Işık'ın ailesini ziyaret etti
Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Alim Işık, halka 'sıkıcık çorbası' ikram etti - Son Dakika


Son Dakika
13:44 AK Parti'nin yeni Grup Başkanvekili belli oldu! Cahit Özkan'ın yerine Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç göreve getirildi
13:26 Ali Koç'un "görüştüm" dediği futbolcunun Konyaspor'un stoperi Abdülkerim Bardakçı olduğu ortaya çıktı
13:03 Genç kadının videosu tartışmaların fitilini ateşledi: Erkek dediğin ortalıkta kıllı ayı gibi dolaşmalı
12:55 "Bu beşli çeteyi saf dışı bırakacağım" diyen Kılıçdaroğlu: Geleceği ipotek altına alınan bir Türkiye ile karşı karşıyayız
12:47 15 yıl sonra İsrail'e ilk ziyaret! Çavuşoğlu'dan 'kalıcı barış' mesajı
12:45 Açlık sınırı 6 bin 465 TL'ye yükseldi
12:17 Kocaeli'de kamyonun kasasına doluşan 27 Afgan kaçmaya çalışırken yakalandı
12:11 Sıla Türkoğlu'nün mobbing şikayetiyle ayrıldığı dizinin başrol oyuncularına "en iyi dizi çifti" ödülü
12:10 Benzinden sonra LPG'ye de zam geliyor! 36 kuruşluk zam, bu geceden itibaren geçerli olacak
12:06 İYİ Parti lideri Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Tazmanya canavarına benzetti: Eğlenerek izlioyruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2022 14:02:12. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Alim Işık, halka 'sıkıcık çorbası' ikram etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement