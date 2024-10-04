Başkan Altay banliyö hattında çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü açıkladı - Son Dakika
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Başkan Altay banliyö hattında çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü açıkladı

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Başkan Altay banliyö hattında çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü açıkladı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılacak KONYARAY Banliyö Hattı şehir içi ulaşımda büyük kolaylık sağlayacak.

04.10.2024 03:11  Güncelleme: 03:19
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Başkan Altay banliyö hattında çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü açıkladı

KONYA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılacak KONYARAY Banliyö Hattı şehir içi ulaşımda büyük kolaylık sağlayacak.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 19,7 kilometrelik KONYARAY Banliyö hattında devam eden çalışmaları değerlendirerek, Konya'nın raylı sistem altyapısını güçlendirmek adına yoğun şekilde çalıştıklarını ifade etti. Banliyö hattında bir taraftan KOSKİ'nin altyapıyla ilgili deplase çalışmaları devam ederken bir taraftan da TCDD ve müteahhit firmanın yoğun bir şekilde çalıştığını kaydeden Başkan Altay, "Pınarbaşı'ndan başlayarak balastların serilmesi ve rayların yerleştirilmesi işleri devam ediyor. Şehir içindeki kısımda da kazı ve dolgu işlemlerimiz tamamlandı. En kısa sürede balastlarını ve yaya geçitlerinin deplaselerini yaparak inşallah 2025 yılı ortalarında inşa işlemlerini tamamlamayı, sonrasında da elektrifikasyon işlemlerine geçerek 2026 yılı sonunda Konya banliyösünün 19,7 kilometrelik hattının işletmeye açılmasını arzu ediyoruz" diye konuştu.

Başkan Altay Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti

Özellikle Meram Gar'dan başlayıp hat üzerindeki tüm sanayi bölgelerini ve Organize Sanayi Bölgesi'ne gidecek vatandaşların ulaşımını kolaylaştıracak KONYARAY Banliyö Hattı'nın yapılmasını sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Başkan Altay, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdülkadir Uraloğlu'na, TCDD Genel Müdürümüz Veysi Kurt'a da teşekkür ediyorum. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak koordineli bir şekilde çalışmaları yürütüyoruz. Çalışmalarda emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Konya banliyösü KONYARAY şehrimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Başkan Altay banliyö hattında çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü açıkladı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Altay banliyö hattında çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü açıkladı - Son Dakika

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