Devrekani Belediye Başkanı Şehit Şerife Bacı'nın İsminin Kaldırılmasına Tepki Gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Devrekani Belediye Başkanı Şehit Şerife Bacı'nın İsminin Kaldırılmasına Tepki Gösterdi

Devrekani Belediye Başkanı Şehit Şerife Bacı\'nın İsminin Kaldırılmasına Tepki Gösterdi

Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, Kurtuluş Savaşı'nın simgelerinden Şehit Şerife Bacı'nın isminin Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki parktan kaldırılmasına tepki göstererek, isminin yerine konulması gerektiğini belirtti. Altıkulaç, bu değişikliğin milli hassasiyet ve değerlere saygının bir ifadesi olacağını söyledi.

05.08.2024 18:45  Güncelleme: 18:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, Kurtuluş Savaşı'nın simgelerinden Şehit Şerife Bacı'nın isminin Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki parktan kaldırılmasına tepki göstererek, "Yanlış bir kararla kaldırılan Şehit Şerife Bacı tabelasının, yerine konulması gerekmektedir. Bu değişiklik, hem Kastamonulu hem de tüm Türkiye halkının milli hassasiyetine ve değerlerine saygı göstermenin bir ifadesi olacaktır" dedi.

Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, Kurtuluş Savaşı'nda kucağındaki bebeği ile mühimmat taşırken dolarak şehit düşen Şerife Bacı'nın isminin Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki parktan kaldırılmasına tepki gösterdi. Konu ile ilgili açıklama yapan Başkan Altıkulaç, yaşanan durumun kabul edilemeyeceğini belirtti. Şehit Şerife Bacı'nın Kastamonu ve tüm Türkiye için çok önemli bir değer olduğuna dikkat çeken Altıkulaç, " Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda büyük emek ve fedakarlık gösteren, Kurtuluş Savaşı'nın simge isimlerinden biri olan Şehit Şerife Bacı'nın adının Tekirdağ Süleymanpaşa'daki bir parktan kaldırılması bizleri derinden üzmüştür. Vatanı için canını feda eden kahraman kadınlarımızın isimlerini yaşatmak, milli mücadele ruhunu gelecek nesillere aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Kastamonumuzun gururu, Şehit Şerife Bacı'nın isminin bir parktan silinmesi, onun gösterdiği fedakarlığı ve azmi hiçe saymak demektir. Bu durum, milli ve manevi değerlerimize yönelik büyük bir saygısızlıktır. Bizler, Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarına ve özellikle de Kastamonulu Şerife Bacı'ya karşı olan bu vefasızlığı asla kabul etmiyoruz" dedi.

Süleymanpaşa Belediyesi'ne seslenen Başkan Engin Altıkulaç, "Şerife Bacı, 1921 yılının zorlu kış şartlarında, cephane yüklü kağnısıyla İnebolu'dan Ankara'ya mühimmat taşıyan bir Türk anasıdır. Soğuk havada, hem kendi çocuğunu hem de milli mücadelenin cephanelerini korumaya çalışırken şehit olmuştur. Onun bu kahramanlığı, ülkemizin bağımsızlık mücadelesinde önemli bir yere sahiptir ve asla unutulmamalıdır. Süleymanpaşa Belediyesi'ne sesleniyoruz. Yanlış bir kararla kaldırılan Şehit Şerife Bacı tabelasının, yerine konulması gerekmektedir. Bu değişiklik, hem Kastamonulu hem de tüm Türkiye halkının milli hassasiyetine ve değerlerine saygı göstermenin bir ifadesi olacaktır. Bizler, Devrekani halkı olarak, milli mücadele kahramanlarımızın unutulmaması ve unutturulmaması için her daim üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Şehit Şerife Bacı'nın adının yaşatılması için gerekli adımların atılmasını ve bu konuda tüm ilgililerin daha duyarlı olmasını temenni ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" diye konuştu. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Engin Altıkulaç, Süleymanpaşa, Devrekani, kastamonu, Tekirdağ, Yerel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Yerel Devrekani Belediye Başkanı Şehit Şerife Bacı'nın İsminin Kaldırılmasına Tepki Gösterdi - Son Dakika


23:04 İran’ın 3’üncü büyük kenti İsfahan’da peş peşe şiddetli patlamalar İran'ın 3'üncü büyük kenti İsfahan'da peş peşe şiddetli patlamalar
21:25 Restoranda ailesiyle birlikte saldırıya uğrayan savcı ilk kez konuştu: Kimseyi tehdit etmedim, çocuğum 1,5 metreden yere düştü Restoranda ailesiyle birlikte saldırıya uğrayan savcı ilk kez konuştu: Kimseyi tehdit etmedim, çocuğum 1,5 metreden yere düştü
20:22 ABD, Nijer’deki son askerlerini de geri çekti ABD, Nijer'deki son askerlerini de geri çekti
19:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Aile Destek Programı’nı 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Aile Destek Programı'nı 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz
19:22 Bakan Uraloğlu’ndan Instagram’a erişim engeline ilişkin açıklama: İstediğimiz sonucu almış değiliz Bakan Uraloğlu'ndan Instagram'a erişim engeline ilişkin açıklama: İstediğimiz sonucu almış değiliz
10:57 Temmuz ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu Temmuz ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu
10:54 Çarkıfelek hostesi Duygu Çakmak’ın zor anları Göğsü açılınca büyük panik yaşadı Çarkıfelek hostesi Duygu Çakmak'ın zor anları! Göğsü açılınca büyük panik yaşadı
10:50 Meghan Markle, verdiği son röportajda kraliyet ailesi ile yaşarken intihar etmeyi düşündüğünü söyledi Meghan Markle, verdiği son röportajda kraliyet ailesi ile yaşarken intihar etmeyi düşündüğünü söyledi
10:37 Mehmet Şimşek’ten temmuz ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum Mehmet Şimşek'ten temmuz ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum
10:26 Küresel deprem piyasaları vurdu Borsa İstanbul iki kez devre kesti Küresel deprem piyasaları vurdu! Borsa İstanbul iki kez devre kesti
10:25 Havaalanını karıştıran iddia AJet firması, yolcuların valizlerini Sabiha Gökçen’de unuttu Havaalanını karıştıran iddia! AJet firması, yolcuların valizlerini Sabiha Gökçen'de unuttu
10:22 29 yıllık firma iflas eşiğinde: Tekstil devi konkordato ilan etti 29 yıllık firma iflas eşiğinde: Tekstil devi konkordato ilan etti!
09:58 Enflasyon temmuz ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 61,78 oldu Enflasyon temmuz ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 61,78 oldu
09:57 Galatasaray, Gabriel Sara’yı rekor bonservisle kadrosuna kattı Galatasaray, Gabriel Sara'yı rekor bonservisle kadrosuna kattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2024 02:52:05. #1.11#
SON DAKİKA: Devrekani Belediye Başkanı Şehit Şerife Bacı'nın İsminin Kaldırılmasına Tepki Gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement