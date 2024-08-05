Devrekani Belediye Başkanı Şehit Şerife Bacı\'nın İsminin Kaldırılmasına Tepki Gösterdi

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Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, Kurtuluş Savaşı'nın simgelerinden Şehit Şerife Bacı'nın isminin Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki parktan kaldırılmasına tepki göstererek, "Yanlış bir kararla kaldırılan Şehit Şerife Bacı tabelasının, yerine konulması gerekmektedir. Bu değişiklik, hem Kastamonulu hem de tüm Türkiye halkının milli hassasiyetine ve değerlerine saygı göstermenin bir ifadesi olacaktır" dedi.

Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, Kurtuluş Savaşı'nda kucağındaki bebeği ile mühimmat taşırken dolarak şehit düşen Şerife Bacı'nın isminin Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki parktan kaldırılmasına tepki gösterdi. Konu ile ilgili açıklama yapan Başkan Altıkulaç, yaşanan durumun kabul edilemeyeceğini belirtti. Şehit Şerife Bacı'nın Kastamonu ve tüm Türkiye için çok önemli bir değer olduğuna dikkat çeken Altıkulaç, " Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda büyük emek ve fedakarlık gösteren, Kurtuluş Savaşı'nın simge isimlerinden biri olan Şehit Şerife Bacı'nın adının Tekirdağ Süleymanpaşa'daki bir parktan kaldırılması bizleri derinden üzmüştür. Vatanı için canını feda eden kahraman kadınlarımızın isimlerini yaşatmak, milli mücadele ruhunu gelecek nesillere aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Kastamonumuzun gururu, Şehit Şerife Bacı'nın isminin bir parktan silinmesi, onun gösterdiği fedakarlığı ve azmi hiçe saymak demektir. Bu durum, milli ve manevi değerlerimize yönelik büyük bir saygısızlıktır. Bizler, Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarına ve özellikle de Kastamonulu Şerife Bacı'ya karşı olan bu vefasızlığı asla kabul etmiyoruz" dedi.

Süleymanpaşa Belediyesi'ne seslenen Başkan Engin Altıkulaç, "Şerife Bacı, 1921 yılının zorlu kış şartlarında, cephane yüklü kağnısıyla İnebolu'dan Ankara'ya mühimmat taşıyan bir Türk anasıdır. Soğuk havada, hem kendi çocuğunu hem de milli mücadelenin cephanelerini korumaya çalışırken şehit olmuştur. Onun bu kahramanlığı, ülkemizin bağımsızlık mücadelesinde önemli bir yere sahiptir ve asla unutulmamalıdır. Süleymanpaşa Belediyesi'ne sesleniyoruz. Yanlış bir kararla kaldırılan Şehit Şerife Bacı tabelasının, yerine konulması gerekmektedir. Bu değişiklik, hem Kastamonulu hem de tüm Türkiye halkının milli hassasiyetine ve değerlerine saygı göstermenin bir ifadesi olacaktır. Bizler, Devrekani halkı olarak, milli mücadele kahramanlarımızın unutulmaması ve unutturulmaması için her daim üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Şehit Şerife Bacı'nın adının yaşatılması için gerekli adımların atılmasını ve bu konuda tüm ilgililerin daha duyarlı olmasını temenni ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" diye konuştu. - KASTAMONU