Başkan Atabay, CHP'li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi'ne katıldı - Son Dakika

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin tarıma verdiği desteklerin değerlendirilmesi, kamuoyuna tanıtılması ve bundan sonraki yol haritasını belirlenmesi amacıyla İstanbul Avrasya Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilen CHP'li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi'ne katıldı.

Tarımsal Kalkınma Zirvesi'nde, Didim Akköy Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Süs Bitkileri Fidanlığı'nda üretilen doğal ve aromatik ürünler ve diğer ürünlerin tanıtımının yapıldığı Didim standı, CHP'li belediye başkanları, kooperatif temsilcileri ve vatandaşlar tarafından ilgi görmeye devam ediyor. CHP'li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesine katılan ve açılan stantları teker teker ziyaret eden Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu olmak üzere katılım gösteren tüm Belediye Başkanları ve kooperatif temsilcileri ile bir araya gelerek bilgi alışverişinde bulundu.

Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, "CHP'li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi kapsamında belediye başkanlarımız ile beraber İstanbul Avrasya Gösteri Merkezi'nde stantlarımızı gezdik. Tarımsal kalkınmada yeni politikalar ve üretici odaklı çözümler sloganıyla çıktığımız yolda belediyelerimizin tarımsal ürünlerini inceleyip fikir alışverişinde bulunduk. Misafirperverliği için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve personeline teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN