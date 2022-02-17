Üye Girişi
Başkan Atabay, Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği'ni ağırladı - Son Dakika

Başkan Atabay, Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği'ni ağırladı

17.02.2022 16:49
Başkan Atabay, Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği'ni ağırladı

Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği Başkanı, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan ve beraberindeki heyet, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ı makamında ziyaret etti.

Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği Başkanı, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan ve beraberindeki heyet, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ı makamında ziyaret etti.

Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği Başkanı, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Birlik Müdürü İmam Bakır Damar, Birlik Mühendisi Tülay Coşkun, Birlik Personeli Semanur Pastırma ve Başkan Asistanı Dilhan Şahverdi, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette birliğin çalışmaları ve planlanan projeleri görüşüldü. Başkan Atabay, ziyaretlerinden dolayı Başkan Arslan'a teşekkür etti ve heyet için Didim Belediyesi tarafından hazırlanan paketi takdim etti.

Başkan Atabay'a misafirperverliğinden dolayı teşekkür eden Başkan Arslan ve beraberindeki heyet, kendisine çalışmalarında başarılar dileyerek Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği tarafından hazırlanan paketi hediye etti. - AYDIN

Başkan Atabay, Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği'ni ağırladı
Başkan Atabay, Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği'ni ağırladı
Başkan Atabay, Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği'ni ağırladı

YORUMLAR
500

Ahmet Deniz Atabay, Edremit, Marmara, Ege, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Atabay, Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği'ni ağırladı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:43 Hayvan pazarında korkunç manzara! Silahla başından vurulmuş ceset bulundu!
16:39 Ukraynalı kadın askerlerin birbirlerinin kalçalarına vurdukları video gündem oldu!
16:33 Erdoğan'ın yaptığı su tarifelerinde indirim açıklamasından sonra Mansur Yavaş duyurdu: 3 gün önce başladık
16:22 Bugün Dünya Kediler Günü! Peki Türkiye'nin evcil hayvan karnesi nasıl? En yaygın kedi ismi hangisi?
16:21 Ünlü komedyen Ata Demirer, 50 kilo verdiği iddiasını Ozan Tufan üzerinden tiye aldı: Kork benden, haftaya sahadayım
16:12 Sevcan Orhan, Orhan Gencebay için: Bir insan neden çok bahsediyorsa orada bir kusuru vardır
16:08 Bahar Candan'ın yorumu ortalığı karıştırdı! Nihat Doğan canlı yayında sordu: Prostat ilişkiye engel mi?
15:57 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Rusya'nın bir bahane aradığının farkındayız, Ukrayna'nın yanındayız!
16:04 Dini nikahlı eşini kendisini aldattığını öne sürerek öldürdü!
15:58 Ahmet Nur Çebi koronavirüse yakalandı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2022 17:00:45. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Atabay, Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği'ni ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement