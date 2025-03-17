Başkan Ataç İftar Sofrasında Şehit Yakınlarıyla Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Yerel

Başkan Ataç İftar Sofrasında Şehit Yakınlarıyla Bir Araya Geldi

Başkan Ataç İftar Sofrasında Şehit Yakınlarıyla Bir Araya Geldi

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, şehit yakınları, gaziler ve aileleriyle iftar sofrasında bir araya geldi.

17.03.2025 15:47  Güncelleme: 15:52
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Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, şehit yakınları, gaziler ve aileleriyle iftar sofrasında bir araya geldi.

Tepebaşı Belediyesi'nin Ramazan ayında geleneksel hale getirdiği iftar programları devam ediyor. Bu çerçevede, Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda iftar programı düzenlendi. İftara Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın yanı sıra, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Eskişehir Şube Başkanı Sevinç Uluçeşme, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Eskişehir Şube Başkanı Ekrem Dumlu, Tepebaşı Belediye meclis üyeleri, şehit yakınları, gaziler ve aileleri katıldı.

"Başkanımız Ahmet Ataç'a teşekkür ederiz"

Programda konuşma yapan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Eskişehir Şube Başkanı Sevinç Uluçeşme ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği Eskişehir Şube Başkanı Ekrem Dumlu, Başkan Ataç'a teşekkür etti.

"Sizler bizim baş tacımızsınız"

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "Yıllardır beraberiz. Sizlerin bu ülkeye verdiğiniz emeğin hakkı ödenmez. Sizler bizim baş tacımızsınız. Ramazan ayı insanlarımızın birlikte olduğu, ibadet ettikleri ve ruhlarını temizlediği bir ay. Bu ayda paylaşmak çok önemlidir. İftar sofrasını hiçbir sofrayla kıyaslamam. İftar sofralarında, gencimiz, çocuğumuz, yaşlımız, kadınımız hepsi bir araya geliyor. Hem birlikte oluyoruz hem de dini ritüeli yerine getiriyoruz. Tuttuğunuz oruçlar, dualarınız kabul olsun. Bu dostluğu, kardeşliği ömrümüz boyunca sürdüreceğiz. Beraber olacağız, iyi günü de kötü günü de paylaşacağız. Sevgi ve sağlık ile kalın" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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