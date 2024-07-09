Tepebaşı Belediyesi ve ILO İşbirliğiyle Geri Dönüşüm İşçileri İş Sağlığı Güvenliği Çalıştayı Gerçekleştirildi

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Tepebaşı Belediyesi ve ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) ortaklığında 'Geri Dönüşüm İşçileri İş Sağlığı Güvenliği' çalıştayı gerçekleştirildi.

Tepebaşı Belediyesi ve ILO ortaklığıyla 'Geri Dönüşüm İşçileri İş Sağlığı' konulu çalıştay Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkında düzenlendi. Düzenlenen çalıştay Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın yanı sıra ILO temsilcileri, pek çok kurum ve kuruluş temsilcileri, çeşitli illerden gelen belediyelerin temsilcileri, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yetkileri, Tepebaşı Geri Dönüştürülebilir Atık Toplayıcıları Sosyal İşletme Kooperatifi (GESİKOOP) yönetimi ve kooperatif üyeleri katıldı.

Çalıştayın açılış konuşmasını gerçekleştiren Başkan Ataç, "ILO ile zaman zaman işler yapıyoruz. Bu çalışmalardan da iyi neticeler alıyoruz. Biz 2009 yılında tekrar seçilmem dolayısıyla atık konusunda çok ciddi düşüncelerimiz oldu. Direkt evlerden toplamaya başladık. Çalışmalara ilk olarak 15-20 mahallede başladı. Daha sonra 52 mahalleye kadar yükseldi. Bu çalışmalarımız bugün hala devam ediyor. Eskişehir halkı bu konuda çok hassas. En ufak bir geri dönüştürülebilir atığın ziyan olmasını istemez. ve sistemin içerisine girmeyi sağlar. Bu çalışmaların öncesinde atıkların toplanması çok gelişi güzel bir şekilde belirsiz kişiler tarafından yapılmaktaydı. Aramızdan ayrılan Başkan Yardımcımız Melih Savaş ve ekip arkadaşlarımızla birlikte sokak toplayıcıların nasıl bir statü kazandırabileceğimizi düşündük. Amacımız onların daha sağlıklı bir ortamda çalışmasını sağlamaktı. Neticesinde GESİKOOP kuruldu. Bugün itibariyle 26 üyesi var. 5 kez genel kurul yapıtlar ve işlerine başarılı şekilde devam ediyorlar. Çok büyük miktarlarda atık toplamayı başardılar. Yaklaşık 9 bin ton gibi miktarlara yaklaşıldı. Biz belediye olarak geri dönüşüm ve sıfır atık mücadelemizden asla vazgeçmedik. Türkiye'de bu alanda yapılan çalışmalarda öncü olmayı başardık. Bugün de çok değerli katılımcılarla bu çalıştayı gerçekleştirmenin sevincini yaşıyoruz. Bu konuda daha verimli çalışmalar yapmanın yollarını hep birlikte arayacağız" dedi.

Kooperatifleşmenin önemi anlatıldı. ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) Yönetişim ve Uyum Uzmanı Salih Gökçe, ise ILO'nun kuruluşu, görevleri ve bakış açısıyla ilgili bilgi verirken ILO Geçim Kaynakları Uzmanı Ayşe Turunç Kankal, "Bugün burada atık yönetimi ve bu konuda çalışan arkadaşlarımız atıkların toplanması, ayrıştırılması ve işlenmesi için çok emek veriyorlar. Bu sadece atıkların geri dönüştürülmesi değil halk sağlığı çevre korunması ve kaynak verimliliği ile de orantılıdır. Bir örnek vermek istiyorum. Kooperatifler neden önemlidir? Atık toplayıcı arkadaşlar bir kooperatif altında birleştikleri zaman bir temsiliyet bir kurumsal çatı altında görünebiliyorlar. Aslında diğer arkadaşları da temsil edebiliyorlar. Bu gibi bilinçlendirme, eğitim ve politika yapma faaliyetlerine katılabiliyorlar. Bunun öncülüğünü de Tepebaşı Belediyemiz yaptı. Bu konuda ilk kooperatif kendilerinin desteği sayesinde kuruldu" diyerek kooperatifleşmenin öneminden söz etti.

ILO İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanı Nefise Burcu Önal, atık toplama alanında iş sağlığı ve güvenliği konuları hakkında sunum yaparken Tepebaşı Belediyesi Başkan Yardımcısı Suat Yalnızoğlu da Tepebaşı Belediyesi'nin atık yönetimi konusunda yaptığı çalışmalar hakkında ve GESİKOOP hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Atölye çalışması yapıldı. Açılış konuşmalarının ardından 3 grup oluşturularak atık toplama sektörünün genel değerlendirilmesi, atık toplama sektöründe iş sağlığı ve güvenliği konuları ve atık toplama sektöründe kurumlar arası iş birliği ve eğitimi konuları görüşülerek sunumlar gerçekleştirildi.

"Kooperatif sayesinde bölünmüyoruz"

Çalıştayda yer alan GESİKOOP bünyesindeki sokak toplayıcıları da bir kooperatif çatısı altında çalışmanın kendilerine büyük avantaj sağladığını belirtti. Tamer Şahin, "Ben 10-11 senedir bu sektörde Tepebaşı Belediyesi'ne bağlıyız. İşimizden memnunuz. Kooperatif Türkiye'de ilk. Tepebaşı Belediyesi'nin öncülüğünde ilk kurucularındanız. Geri dönüşüm konusunu vatandaşa anlatmak ve iyi yönlendirmek lazım. Geleceğimiz için önemli. GESİKOOP'ta işler iyi. Bir şekilde işimizin ucundan tutuyoruz. Kooperatif sayesinde bölünmüyoruz ve Tepebaşı Belediyesi sayesinde belli bir firmaya vererek atıkları değerlendiriyoruz" dedi.

Yusuf Ersoy, "Bu işi 8 senedir yapıyorum. Kooperatifimiz kurulduktan sonra daha bir resmiyet kazandı bu iş. İnsanlar daha bir bilinçli oldu. İnsanlar en azından topladığı atığın ne olduğunu ne iş yatığını anladı. Ondan önce sokak sokak gezip kime ne satarım diyen insanlar şimdi daha resmi daha güzel kazançlar elde etmeye başladı. İnşallah Türkiye'nin her yerinde böyle kooperatifler kurulur ve insanlar haklarını daha iyi alır" diye konuştu.

Erkan Maba, "Ben 12 senedir bu işin içerisindeyim. Bu kooperatif kurulduktan sonra bir resmiyetimiz oldu. İnsanlar bizi daha iyi karşılamaya başladı çevreye daha iyi hakim olduk. Rast gele sokak toplayıcısı gibi değil de belediye bünyesinde çalışan işçi gözüyle baktılar ve daha rahat toplamaya başladık" ifadelerini kullandı.

Sinan Karakuş, "Kooperatifli olunca daha rahat bir toplama avantajı var. Zabıtanın engelleme riski yok. Herkes yaptığımız işi görüyor ve saygı gösteriyor" dedi. - ESKİŞEHİR