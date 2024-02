Yerel

Başkan Atay, 17'nci Kitap Kafe'yi açtı

AYDIN - Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Efeler 'de 17'nci Kitap Kafe'yi hizmete açtı.

31 Mart'ta yapılacak Yerel Seçimlere kadar kente 20 Kitap Kafe kazandırma sözü veren Başkan Atay, coşkulu bir törenle 17'nci Kitap Kafe'yi hayata geçirdi.

Ders çalışmak, kitap okumak, araştırma yapmak isteyenlerin ilk tercihi olan, güler yüzlü çalışanları ve ücretsiz ikramlarıyla bilgi kaşiflerinin beğenisini kazanan Kitap Kafelerin yeni adresi Osman Yozgatlı Mahallesi oldu. Başkan Atay'ın törenle kurdelesini kestiği 17'nci Kitap Kafe, Osman Yozgatlı Mahallesi Hakkı Bey Caddesi 1217 Sokakta hizmete açıldı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener açılış dolayısıyla Başkan Atay'a tebrik mesajı gönderdi.

"Beni hiçbir zaman yalnız bırakmayan sevgili efeler halkım hepinize sonsuz şükranlarımı, saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum" diyerek konuşmasına başlayan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, "Ben aslında çok şanslı bir adamım. Bu kent beni 37 yaşında milletvekili yaptı. 3 dönem milletvekilliğine dahil oldum, o görevleri yaptım. Geçen dönem de millet ittifakının adayı olarak CHP'den aday oldum ve İYİ Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi ve ekseriya Osman Yozgatlı ve Ovaeymir Mahallelerinin büyük desteği ile belediye başkanı seçildim arkadaşlar. Bu 2 mahalle benim hayatımda çok önemli. Ben insanların eşitliğine inanan bir dünya görüşüne sahibim arkadaşlar. Bir gün, "kahveyi sizin orada içeceğim" dedim. "Saat kaçta gelirsin başkanım" dedi. Saat 11 uygun mu dedim? Olur dedi. Ben geldiğimde yoktu. Kahveyi dolaştım. "Bizi böyle mahcup etme" dedi, "belediye başkanları hiç saatinde gelmez" dedi. O günden bugüne, beni her zaman 10 dakika önce karşılamış. Her türlü mahallesindeki, hatta Ovaeymir'deki her türlü taziye olaylarını haber vermiş. Hepsini arkadaşlarıyla, kendisiyle, dostlarıyla birlikte insanlarımızın acılı günlerinde paylaşarak acılarını azaltmanın gururunu ve onurunu yaşadık. Çok teşekkür ediyorum kendisine, sağ olsun." diye konuştu.

"Benim tek bir gücüm var, o da Efeler halkının sevgisi"

Efeler halkının istediği her şeyi gerçekleştireceğini söyleyen Başkan Atay konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kitap Kafemiz Ovaeymir'de söz verdim, yetmiyor orası bir tane daha açacağım. Buraya da bakacağım, yetmezse bir tane daha açacağız. Ama Osman Yozgatlı'ya vereceğim müjde bununla sınırlı değil. Oraya sevgili hanımlar, kadınlarımız, Osman Yozgatlı Mahallesi'ne hem kreş yapıyoruz, hem de Hanımevi açıyoruz. 2'sini birden yapacağız. Birlikte yaşayacağız, birlikte çalışacağız, birlikte üretip kazanacağız, hakça paylaşacağız. Üretim yapmadan hiçbir ülke kalkınamamıştır ve biz üretim yaparak kalkınacağız. Bir fabrika kurdum, bir tane daha kuracağım. 17 kitap kafe açtım, gelecek dönem de 18 tane daha açacağım. 6 Hanımevi açtım, 8 tane daha açacağım. İstediğiniz, halkımın istediği her şeyi ama her şeyi gerçekleştireceğim. Benim bir tek gücüm var, o da Efeler halkının sevgisi, yüreği, insanlığı. Benim gücüm sizsiniz. Ben hiç kimsenin bir yerlerine sığınarak siyaset yapmadım hayatımda. Halk kimi isterse o belediye başkanı olacaktır. Birisi istedi diye değil, efeler halkının istediği olacaktır. Bugün bir sözümü daha yerine getirmenin onurunu, gururunu yaşıyorum. Sevgili çocuklar, burada istediğiniz her şeyi karşılayacağız sizin için. Okumanız için, bilgili olmanız için. Gelecekte bu ülkeyi yöneterek birilerinin etkisi ile düşünce sahibi, fikir sahibi olmanıza değil, bilgili olarak fikir sahibi olmanızı istediğimiz için bu kitap kafeleri açıyoruz. Bu kitap kafeler öncelikle Osman Yozgatlı halkımıza, Ovaeymir'e, Efeler'e ve ülkemize hayırlı olsun diyorum. Hepinize katıldığınız için, beni yalnız bırakmadığınız için çok ama çok teşekkür ederim. Sağ olun"

"Her kitap bir bahçe kapısı gibidir"

Şair Yazar Ahmet Zeki Muslu da konuşmasında, "Nasıl bir insanın hatıralarını, deneyimlerini, bilgilerini sakladığı hafıza denen bir deposu varsa, insanlardan oluşan toplumların da ortak bir hafızası vardır. Bu hafıza da kitaplar ve kütüphanelerdir. Değerli dostlar, her kitap bir bahçe kapısı gibidir. O kapıyı açtığınızda yeni bir Dünya'nın içerisine girersiniz. Her kitap bir gemi gibidir. Onunla yeni yerleri keşfedersiniz. Bir kitap bir deniz feneri gibidir. Karanlıkta yol gösterir ve insanın içini aydınlatır.

"Bir kentin marka değeri o kentin kültür ve sanatıyla belli olur"

"Her kitap bir nehir gibidir" diyen Eğitimci Şair Yazar Mustafa Ünver ise şöyle konuştu:

"17'nci kitap kafenin açılışında Efeler'de yaşayan bir öğretmen, yazar olarak katkı sunmaktan dolayı onur duyuyorum. Birleştikçe deniz oluşur. Bu kitap kafelerde bilgi ve kültür denizini oluşturan Mehmet Fatih Atay'a Efeler'e kazandırdığı bu değer için çok teşekkür ediyorum. Çocuklara bir şey söylemek istiyorum. Evde çalışma şartlarımız yok diye bahanelere sığınmasınlar, Fatih başkanları onlara daha güzel ders çalışabilecekleri, bilgiye ve kültüre ulaşabilecekleri çok güzel yerler hazırladı. Bir kentin marka değeri o kentin kültür ve sanatıyla, ona yaptığı hizmet ile belli olur. Yatırım ile belli olur. Efeler'de yaşayan bir birey olarak kentimi kültür ve bilgiyle zenginleştiren Sayın Mehmet Fatih Atay başkanıma çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun"

"En rahat 5 yılımı Fatih Atay ile yaşadım"

25 yıldır Osman Yozgatlı Mahallesi muhtarlığını yaptığını belirten Osman Yozgatlı Mahallesi Muhtarı Halis Hekimoğlu, "En iyi ve en rahat 5 yılımı bu dönemde Efeler Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Fatih Atay ile gördüm." dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Atay 17'nci Kitap Kafe'nin açılış kurdelesini protokol üyeleri ve konuklarla birlikte keserek, bilgi yuvasını hizmete açtı.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın eşi Güneş Atay ile katıldığı, Eğitimci Şair Yazar Mustafa Ünver, Şair Yazar Ahmet Zeki Muslu'nun konuk olduğu açılış törenine; İyi Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özer Kayalı, İyi Parti İl Başkanı Ahmet Ertürk, İYİ Parti Efeler İlçe Başkanı Özgür Metin, İYİ Parti Aydın il ve Efeler ilçe yönetimi, kentteki siyasi partilerin, sivil toplum kuruluşlarının, meslek odalarının ve sendikaların temsilcileri ile Efeler Belediyesi meclis üyeleri ve adayları, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.