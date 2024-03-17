Çanakkale Zaferi\'nin Azmin ve Yiğitliğin Destanı Olduğuna Dikkat Çekildi

Çanakkale Zaferi'nin azmin ve yiğitliğin destanı olduğuna dikkat çeken Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay; "Çanakkale Zaferi, sadece askeri bir başarı değil, aynı zamanda milletimizin vatan ve bayrak sevgisiyle dolu yüreklerinin zaferidir" dedi.
Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Çanakkale Zaferi'nin 109. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Çanakkale Zaferi'nin azmin ve yiğitliğin destanı olduğuna dikkat çeken Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, mesajında "109 yıl önce bugün milletimiz birçok zorluğun üstesinden gelerek kutsal vatan toprağını korumak için unutulmaz bir zafer kazandı. Çanakkale Zaferi, emperyalist güçlere karşı gösterdiğimiz azmin, çalışkanlığın ve yiğitliğin destanıdır. Bu zafer, vatan ve bayrak sevgisiyle dolu bir milletin birlik ve beraberlik ruhuyla düşmanları dize getirdiği bir destandır. Ulusumuzun yeniden doğuşunu simgeleyen Çanakkale Zaferi, sadece askeri bir başarı değil, aynı zamanda milletimizin vatan ve bayrak sevgisiyle dolu yüreklerinin zaferidir. Bu destansı zafer, din, dil, ırk ayrımı yapmaksızın yedi düvele karşı gösterilen kahramanlıkla anılmaktadır. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, askerlerine 'Taarruzu değil, ölmeyi' emrettiği Çanakkale'de, yüz binlerce şehit ve gazinin yanı sıra, destek veren tüm kadınlarımızın, ninelerimizin ve analarımızın fedakarlıkları unutulmamıştır. Bu zafer, vatan ve millet sevgisinin, birlik ve beraberlik ruhunun, inancın, azmin ve zekanın birlikte ortaya konulduğu bir başarıdır. Şehitlerimizin dünyaya bıraktığı miras, bugün de ilk günkü azim ve inançla sahiplenilmektedir. Bugün, Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümünde, bu toprakları vatan yapan başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Onların fedakarlıkları ve mücadeleleri, milletimizin hafızasında daima yaşayacak ve gelecek nesillere ilham olmaya devam edecektir" ifadeleri yer aldı. - AYDIN
Son Dakika › Yerel › Çanakkale Zaferi'nin Azmin ve Yiğitliğin Destanı Olduğuna Dikkat Çekildi - Son Dakika
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