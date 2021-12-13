Başkan Atay, Otizm Yaşam Merkezi'nde son kontrolleri yaptı - Son Dakika

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, kentte yaşayan otizm tanısı konulmuş bireylerin eğitimi için yapımı tamamlanan Otizm Yaşam Merkezi'nin açılışına günler kala, merkezdeki çalışmaları yerinde inceledi.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay bölgenin en kapsamlı otizm merkezi olma özelliği taşıyan Otizm Yaşam Merkezi'ni ziyaret ederek, buradaki son hazırlıkları kontrol etti. Otizm Yaşam Merkezi'nin, 15 Aralık Çarşamba günü saat 13.00'te Yedi Eylül Mahallesi'ndeki adresinde düzenlenecek törenle hizmete açılacağını hatırlatan Başkan Atay, 3 Aralık 2020'de törenle temeli atılan merkezin pandemi dönemine rağmen bir yıl gibi kısa bir zamanda tamamlandığına dikkati çekti. Başkan Mehmet Fatih Atay, Efeler halkını haftada 400 bireyin eğitim göreceği bu önemli ve büyük merkezin açılışına davet etti.

Otizm Yaşam Merkezi'nde; hekim, klinik psikolog, sosyal hizmet uzmanı, özel eğitim öğretmeni, çocuk gelişimi uzmanı, resim, müzik ve beden eğitimi öğretmenleri görev alacak. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay tarafından ilçeye kazandırılan merkezde; otizm kafe, duyu bütünleme odası, iki bireysel ve grup özel eğitim sınıfı, resim, müzik, beden eğitimi odası, 2 aile ve birey görüşme odası yer alıyor. Otizmli bireylerin fiziksel aktivitelerinin geliştirilmesi için açık havada oyun oynayabilecekleri bir parkur da bulunuyor. - AYDIN