Başkan Aydın: 3 bölgede kentsel dönüşüm başlatıyoruz - Son Dakika
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Başkan Aydın: 3 bölgede kentsel dönüşüm başlatıyoruz

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Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Soğukkuyu ve Ebu İshak Mahallelerinde kentsel dönüşüm yapacaklarını açıkladı. Ayrıca, eğitim alanında yapacakları çalışmaları da duyurdu.

05.09.2024 10:06  Güncelleme: 10:14
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Başkan Aydın: "3 bölgede kentsel dönüşüm başlatıyoruz"

Başkan Aydın'dan öğrencilere eğitim alanında müjdeler

BURSA - Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, "Soğukkuyu Mahallesi'nde 1978 yılından kalma, 5 şiddetinde depreme dahi dayanmayacak bir yıpranma içerisinde olan konuklar bulunuyor. Bu eski binaları kentsel dönüşüm ile yenileyerek, depreme dayanıklı konutlar inşa edeceğiz" dedi.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nın açılışında yaptığı konuşmada, geçtiğimiz ay vefat eden Osmangazi Belediye Meclis Üyesi Feyyaz Alptuğ Memişoğulları'nı yad etti. Memişoğulları'nın vefatının üzüntüsünü ilk günkü gibi yaşadıklarını ifade eden Başkan Aydın, "Feyyaz Alptuğ Memişoğulları'nın vefatından dolayı bir kez daha ailesine, sevenlerine ve hepimize baş sağlığı diliyorum. Genç yaşta aramızdan ayrıldı. Çok sevdiğimiz bir kardeşimizdi. Mekanı cennet olsun. Nurlar içinde yatsın. Her zaman hatıralarımızla yaşamaya devam edecek. Bir kez daha kendisine Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, gündem maddelerine geçilmeden önce, Temmuz ve Ağustos aylarında yapmış oldukları yatırım ve hizmetler konusunda meclis üyelerine bilgilendirmede bulundu. Yeni dönemde yapacakları çalışmalar hakkında da meclis üyelerine bilgi veren Başkan Aydın, önümüzdeki günlerde Osmangazi'nin üç bölgesinde kentsel dönüşüm çalışmaları başlatacaklarını söyledi. İlk olarak, Soğanlı Kentsel Dönüşüm projesinin devamı niteliğinde, Çiftehavuzlar Bulvarı ile Kanalboyu'nun kesiştiği noktada dönüşüm çalışması başlatacaklarını belirten Başkan Aydın, "Önümüzdeki günlerde, dönüşüm yapacağımız noktadaki malikler ile bir araya gelerek bir toplantı yapacağız. Kendilerine proje hakkında kapsamlı bir bilgi vereceğiz. Önce vatandaşın rızasını alacağız. Herkesin onayını aldıktan sonra dönüşüm sürecini başlatmak istiyoruz" dedi.

Soğukkuyu ve Ebu İshak Mahallelerinde de kentsel dönüşüm yapacaklarını dile getiren Başkan Aydın, "Soğukkuyu Mahallesi'nde 1978 yılından kalma, 5 şiddetinde depreme dahi dayanmayacak bir yıpranma içerisinde olan konuklar bulunuyor. Bu eski binaları kentsel dönüşüm ile yenileyerek, depreme dayanıklı konutlar inşa edeceğiz. Aynı şekilde Ebu İshak Mahallesi'nde de bir dönüşüm yapacağız. Orada da küçük bir depremde dahi yerle bir olacak binalar var. Bu mahallemizde de bir çalışma başlattık" diye konuştu.

Eğitime Osmangazi desteği

Önümüzdeki hafta başlayacak olan 2024-2025 eğitim-öğretim yılı dolayısıyla tüm öğrencilere şimdiden başarılar dileyen Başkan Aydın, yeni eğitim öğretim döneminde yapmayı planladıkları çalışmalar hakkında da bilgilendirmede bulundu. Hayata geçirecekleri birbirinden önemli projeleri anlatarak, öğrencilere müjde niteliğinde haberler veren Aydın, "Ayça Azak Gündüz Bakımevi ve Kreşi'nin inşaatı yüzde 95 oranında tamamlandı. Eylül ayının sonunda hizmete açacağız. Burada, 3-6 yaş çocuklarımız eğitim alacak. Dikkaldırım Mahallesi'nde bulunan Zübeyde Hanım Gündüz Bakımevi ve Kreşi'nde de çocuklarımıza yönelik hizmet vereceğiz. Çocuk Atölyeleri projemiz devam ediyor. 10 bin ortaöğretim öğrencimize eğitimde fırsat eşitliği sağlamak adına uzaktan eğitim desteği vereceğiz. Görme engelli vatandaşlarımızın okuma imkanlarının arttırılmasıyla ilgili çalışmalar yapacağız. Onların okuyabileceği özel kitapların basımı noktasında çalışmalarımız olacak. Kütüphane hizmetlerimiz devam ediyor. Kütüphanelerimizden şuana kadar 50 bin kitap ödünç alınarak okundu. Yeni bir kütüphaneyi daha ilçemize kazandıracağız. OSMEK kurslarımızda eğitimlerimiz devam edecek. Öğrencilerimize yönelik İngilizce ve matematik etüt çalışması yapmayı planlıyoruz. Çiftlikten Okula ve Doğa Okulları projesi ile Çocuk Tiyatrosu etkinliklerimize devam edeceğiz. Bütün bunları yaparken de tek bir hedefimiz var. 'Benim manevi mirasım, bilim ve akıldır' diyen Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği yolda bu faaliyetlerimizi gerçekleştirmek" dedi.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, vefat eden Feyyaz Alptuğ Memişoğulları'nın yerine yedek üyelikten asil üyeliğe gelen Elifnur Yamak Kıyıcı'ya rozetini takarak, başarılar diledi.

Başkan Aydın: 3 bölgede kentsel dönüşüm başlatıyoruz
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Aydın: 3 bölgede kentsel dönüşüm başlatıyoruz - Son Dakika

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