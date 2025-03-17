Başkan Aydın: 'Kentsel Dönüşüm Rantsal Dönüşüm Olmayacak' - Son Dakika
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Başkan Aydın: 'Kentsel Dönüşüm Rantsal Dönüşüm Olmayacak'

Başkan Aydın: \'Kentsel Dönüşüm Rantsal Dönüşüm Olmayacak\'

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Ramazan ayının manevi atmosferini Osmangazililerle paylaşırken, kentsel dönüşüm projeleri hakkında bilgi verdi. Aydın, yapılan dönüşümlerin halkın menfaatine olacağını vurgulayarak, yatay mimariyi savunacaklarını açıkladı.

17.03.2025 16:06  Güncelleme: 16:08
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Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Ramazan ayının bereketini her kesimden Osmangazililer ile birlikte yaşamaya devam ediyor.

Her akşam bir iftar sonrasına konuk olarak orucunu açan, ardından mahalle ziyaretleri yaparak yurttaşlar ile bir araya gelen Başkan Aydın, geleneksel sahur programına katılarak, kalabalık sofrada sahur yapmanın mutluluğunu yaşadı. Başkan Aydın, "Göreve başlamamızın üzerinden yaklaşık bir yıl geçti. Önceki dönem belediye başkanlarına ve yönetimlerine teşekkür ederek görevimize başladık. Bizden önce olduğu gibi bizden sonra da gelenler olacak. Görevler gelip geçici. Bu görevler halka hizmet için bir vesile. Bu hizmet etme aracını en güzel şekilde kullanıp, halkın menfaatine ve yararına hizmetlerle taçlandırmak istiyoruz" dedi.

"Koltuktan alan değil, koltuğa değer katan olmak gerekiyor"

5 yıllık görev süresini maksimum verim ile geçirmek ve halkı memnun eden çalışmalara imza atmak istediklerini ifade eden Başkan Aydın, "Hangi alanda görev alıyorsanız alın, bulunduğunuz makamın koltuğuna oturduğunuzda, hizmet noktasında bir şeyler üretmeniz gerekiyor. Koltuktan alan değil, koltuğa değer katan olmanız gerekiyor ki, iz bırakabilesiniz. Yaptığınız işler, etki ettiğiniz kesimde bir karşılık bulabilsin. Tüm görevlerin bir süresi var. 8 yıl milletvekilliği yaptım. 8 gün gibi geldi geçti. Belediye başkanlığı görevinde de bir yıl geride kaldı. Hızlı geçen zamanı en verimli şekilde değerlendirmek lazım. Halkın yararına, doğru işlerle taçlandırmak gerekiyor. Bunu yapabildiğimizde hem kendimiz, hem ifade ettiğimiz kesim, hem de ekibimiz bu işten haz duyar. Bizim yöneticiliğe bakış açımız bu şekilde. Bizler, şikayet etmek, eleştirmek, enkaz edebiyatı yapmak için göreve gelmedik. Elimizdeki potansiyeli en doğru değerlendirmek, hizmet süresini maksimum verim ile geçirmek ve neticesinde de halkı memnun edebilmek gayesindeyiz. Bakış açımız bu" diye konuştu.

"Kentsel dönüşüm, rantsal dönüşüm olmayacak"

Sahur programında, katılımcılardan gelen soru üzerine kentsel dönüşüm alanında şuana kadar yaptıkları ve yapmayı planladıkları çalışmalar hakkında bilgiler veren Başkan Aydın, "Deprem gerçeğinin farkındayız. Her an her dakika her saniye büyük bir Bursa depremi yaşanabilir. Bu depremin de en çok etkileyeceği yer Bursa ovası. Çünkü altımız alüvyon toprak. Deprem 6.5 şiddetinde olduğunda ovada 8.5 şiddetinde hissedilecek. Osmangazi'de deprem yönetmeliğinden önce yapılmış 50-60 yıllık çok sayıda yapı var. İlçe genelinde toplamda 144 bin 337 yapı ve 521 bin 600 bağımsız bölüm bulunuyor. 400 bin civarında bağımsız bölüm depreme dayanıksız. 6 ve üzeri deprem de maalesef bunların bir bölümünün ayakta kalamayacağı öngörülen bir gerçek. Biz kentsel dönüşümü belli kesimlere menfaat sağlamak için yapmayacağız. Düşük katlı yatay mimariyi savunuyoruz. Tüm çalışmalarımız da yatay mimari üzerine olacak. Osmangazi'ye yakışmayan 20-30 katlı gökdelenlere yeni dönemde artık müsaade etmeyeceğiz. Bizim anlayışımıza göre kentsel dönüşüm, rantsal dönüşüm olmayacak. Biz alanında uzman ekibimizle şehrimizin önümüzdeki 50 yıllık, 100 yıllık gelişimini de göz önünde bulundurarak kentsel dönüşüm nasıl yapılır örnek olacak şekilde göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

Ramazan ayının manevi iklimini her kesimden Osmangazili ile birlikte idrak etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Aydın, "Ramazan ayı dolayısıyla yedi noktada iftar sofraları kuruyoruz. Her gün 2700 vatandaşımız bu iftar sofralarında orucunu açıyor. Üç noktada Ramazan Sokağı kurduk. 30 bin ihtiyaç sahibi vatandaşımıza erzak paketleri dağıtıyoruz. Sıkıntısı olan vatandaşlarımızın sorunlarını çözmek adına elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Başkan Aydın, TR Düşünce Kulübü'nün sahur programında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Aydın: 'Kentsel Dönüşüm Rantsal Dönüşüm Olmayacak' - Son Dakika

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