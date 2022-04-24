Başkan Böcek koltuğunu çocuk başkana devretti - Son Dakika
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Başkan Böcek koltuğunu çocuk başkana devretti

24.04.2022 00:57
Başkan Böcek koltuğunu çocuk başkana devretti

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde koltuğunu Hüseyin Avni Çöllü Ortaokulu 7. Sınıf öğrencisi Simay Yade Çoban'a devretti.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde koltuğunu Hüseyin Avni Çöllü Ortaokulu 7. Sınıf öğrencisi Simay Yade Çoban'a devretti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 102. Yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Hizmet binası önünde bulunan Atatürk Anıtına çelenk sunma töreni gerçekleşti. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Genel Sekreter Cansel Tuncer, Genel Sekreter Yardımcıları, Başkan Danışmanları, Daire Başkanları, Şube Müdürleri, Belediye Personeli, Zabıta Personeli, Büyükşehir Belediyesi Aday İzcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Başkan Böcek, koltuğunu devrettiği Simay Yade Çoban ile birlikte Atatürk Anıtına çelenk sundu. Başkan Böcek ve törene katılanlar coşkuyla bayrakları dalgalandırdı.

Çelenk sunma törenin ardından Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamında devir teslim töreni yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, koltuğunu Hüseyin Avni Çöllü Ortaokulu 7. Sınıf öğrencisi Simay Yade Çoban'a devretti. Devir teslimde Simay Yade Çoban'a Okul Müdürü Hasan Ayana, annesi Emine Çoban ve babası Ahmet Çoban eşlik etti.

Başkan Muhittin Böcek, Türkiye'nin çocuklarına ve gençlerine inancının tam olduğunu kaydederek, "Bu kutsal görevi Simay Yade Çoban'a devretmekten büyük mutluluk duydum. İyi ki varsınız yolunuz açık olsun. Geleceğin teminatı, geleceğin yöneticileri, Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı dahil olmak üzere hep sizler olacaksınız " diye konuştu. - ANTALYA

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Muhittin Böcek, 23 Nisan, Antalya, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Böcek koltuğunu çocuk başkana devretti - Son Dakika


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