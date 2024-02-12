Başkan Büyükkılıç, Kayseri\'deki AVM\'de esnafı ziyaret etti

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç kentte bulunan bir AVM'de esnafı ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti.

Başkan Büyükkılıç, AVM'yi ziyaret ederek, onlarca vatandaşla ve esnafla bir araya geldi. Güler yüzle ve hoş sohbetle karşılaşan Büyükkılıç, esnaf ve vatandaşların taleplerini de dinledi. Fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşları geri çevirmeyen Başkan Büyükkılıç, çocuklar ve gençlerle bol bol hatıra fotoğrafı çektirerek, esnafa hayırlı ve bereketli işler temennisinde bulundu. Kıbrıs Gazisi bir vatandaş Büyükkılıç'a başarılarının devamını dilerken, Melike Şengül isimli genç de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiklerini, kendisine selam gönderdiğini söyledi. Başkan Büyükkılıç, birlik, beraberlik içerisinde çalışmalara devam edeceklerini belirterek, "Şehrimizi ve bizleri seven, seçen, güvenen canlarımıza layık olmak için şehrimiz adına gayret gösteriyoruz" dedi. Büyükkılıç, çocuklara sinema bileti, gençlere 10 GB internet paketi hediye etti.

Başkan Büyükkılıç'a, ziyaret esnasında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Türkmen, daire başkanları ve genel müdürler de eşlik etti. - KAYSERİ