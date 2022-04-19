Başkan Büyükakın: "Dünyada yeni dengeler kuruluyor" - Son Dakika
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Başkan Büyükakın: "Dünyada yeni dengeler kuruluyor"

19.04.2022 12:24
Başkan Büyükakın: "Dünyada yeni dengeler kuruluyor"

Bulgaristan Halk ve Özgürlükler Hareketi Partisi Genel Başkanı Karadayı ve beraberindeki heyet ile iftar programında bir araya gelen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Tüm gayretlerimiz sizler ve oradaki özgürlük mücadeleniz için.

Bulgaristan Halk ve Özgürlükler Hareketi Partisi Genel Başkanı Karadayı ve beraberindeki heyet ile iftar programında bir araya gelen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Tüm gayretlerimiz sizler ve oradaki özgürlük mücadeleniz için. Dünyada yeni dengeler kuruluyor. Yeni bir jeopolitik denge oluşturuluyor. Bu dengede Türkiye yerini alacak ve başarılı olacak. Buna da yürekten inanıyorum" dedi.

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Bulgaristan Halk ve Özgürlükler Hareketi Partisi Genel Başkanı Mustafa Karadayı ve beraberindeki heyet ile düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Antikkapı Restoranda düzenlenen iftar programına Başkan Büyükakın'ın yanı sıra Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Vali Yardımcısı Ali Ada, İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, Bulgaristan Halk ve Özgürlükler Hareketi Partisi Genel Başkanı Mustafa Karadayı ile beraberindeki heyet ve Türkiye'deki seçimlerde görev yapan sandık üyeleri katıldı.

"Gönüllerimiz bir"

Vali Seddar Yavuz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hem yakın komşularıyla hem de dünyanın her bir bölgesiyle barış, huzur ve istikrarın sürdürülmesi bakımından çok yönlü ilişkiler yürüttüğünü belirterek, "Bizim hedefimiz sizin Bulgaristan'da mutlu olmanız, Bulgaristan'ın barış, huzur ve refahına katkı sunmanız, bunu yaparken de benliğinizi korumanız, inancınızı, Türk kültür ve örfünüzü yaşatmanızdır. Gönüllerimiz bir, sizlerin her zaman yanınızda ve hizmetinizde olmaktan da mutluluk duyuyoruz" dedi.

"Yeni bir jeopolitik denge oluşturuluyor"

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise böyle bir programa ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Seçimlerde özellikle yeni kurulan sandıklarla yeni bir hareket sağlandı. Yeni bir organizasyon başarısı gösterildi. Bu sefer Türkiye'de çok iyi organize olundu. Kocaeli'deki yaklaşık 5 bin 300 seçmenimiz ve Bulgaristan'a giderek oy kullanan bin seçmenimiz, Halk ve Özgürlükler Hareketi Partisi'nin başarısına katkı sağladılar. Buna benzer başarılar diğer illerde de gerçekleştirildi. Ben organizasyona katkı sağlayan tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Biz de onların başarısı için elimizden geleni yaptık. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Tüm gayretlerimiz sizler ve oradaki özgürlük mücadeleniz için. Dünyada yeni dengeler kuruluyor. Yeni bir jeopolitik denge oluşturuluyor. Bu dengede Türkiye yerini alacak ve başarılı olacak. Buna da yürekten inanıyorum"

Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ardından dua okunmasıyla sona erdi. - KOCAELİ

Başkan Büyükakın: Dünyada yeni dengeler kuruluyor
Başkan Büyükakın: Dünyada yeni dengeler kuruluyor
Başkan Büyükakın: Dünyada yeni dengeler kuruluyor
Başkan Büyükakın: Dünyada yeni dengeler kuruluyor
Başkan Büyükakın: Dünyada yeni dengeler kuruluyor

YORUMLAR
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Tahir Büyükakın, Bulgaristan, Türkiye, Kocaeli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Büyükakın: 'Dünyada yeni dengeler kuruluyor' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Büyükakın: "Dünyada yeni dengeler kuruluyor" - Son Dakika
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