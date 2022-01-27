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Başkan Büyükkılıç'a pankartlı teşekkür - Son Dakika

Başkan Büyükkılıç'a pankartlı teşekkür

27.01.2022 13:10
Başkan Büyükkılıç'a pankartlı teşekkür

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 16 ilçe belediyesi ile el ele, gönül gönüle yatırım ve projelerini sürdürürken, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk Başkan Büyükkılıç'a ilçeye yapılan tüm hizmetlerden dolayı ilçe girişine astığı pankartlarla teşekkür etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 16 ilçe belediyesi ile el ele, gönül gönüle yatırım ve projelerini sürdürürken, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk Başkan Büyükkılıç'a ilçeye yapılan tüm hizmetlerden dolayı ilçe girişine astığı pankartlarla teşekkür etti.

Başkan Büyükkılıç, göreve geldiği ilk günden itibaren hiçbir ilçeyi diğerinden ayırt etmeden 16 ilçe belediyesi ile koordineli bir şekilde merkezde ve kırsalda tüm ilçelerin ve mahallerin her türlü ihtiyacına ve talebine cevap vermek üzere çalışmalarını sürdürüyor. Bulduğu her fırsatta ilçeleri ziyaret ederek belediye başkanları ve muhtarlarla bir araya gelen Büyükkılıç, talepleri dinleyerek ihtiyaçları yerinde tespit etti. Yapılan tespitler ve alınan talepler doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi tarafından tüm ilçelerde altyapı, yol, sosyal belediyecilik hizmetleri gibi pek çok alanda birbirinden önemli projelere imza atıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve Kayseri Valisi Şehmus Günaydın'ın katılımlarıyla, Yahyalı ilçesine yapılan yatırımlar kapsamında son olarak 2021 yılı sonlarında 50 milyon TL'lik yatırımların toplu açılış töreni gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi, Yahyalı'da ve diğer ilçelerde yatırım ve projelerini sürdürürken, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Başkan Büyükkılıç'a ilçeye yaptıkları tüm hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Öztürk, ilçe girişine astığı pankartlarla "İlçemize yapmış olduğu tüm hizmetlerden dolayı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanım Sn. Dr. Memduh Büyükkılıç'a teşekkür ederim" yazarak teşekkürlerini iletti. - KAYSERİ

Başkan Büyükkılıç'a pankartlı teşekkür
Başkan Büyükkılıç'a pankartlı teşekkür
Başkan Büyükkılıç'a pankartlı teşekkür
Başkan Büyükkılıç'a pankartlı teşekkür

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Memduh Büyükkılıç, Hisarcık, Yahyalı, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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