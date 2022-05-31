Başkan Büyükkılıç'a ziyaretçi akını - Son Dakika
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Başkan Büyükkılıç'a ziyaretçi akını

31.05.2022 11:27
Başkan Büyükkılıç'a ziyaretçi akını

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Çorum Mecitözü Kaymakamı, Antakya Ticaret Odası ve Sanayi Odası Başkanı, AK Parti Meclis Üyesi ve Erdemli Mahalle Muhtarı, Toprak Mahsulleri Ofisi Kayseri Şube Müdürü, Sıhhı Tesisatçılar Odası Dernek Başkanı ve yönetimi, Diş Hekimleri...

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Çorum Mecitözü Kaymakamı, Antakya Ticaret Odası ve Sanayi Odası Başkanı, AK Parti Meclis Üyesi ve Erdemli Mahalle Muhtarı, Toprak Mahsulleri Ofisi Kayseri Şube Müdürü, Sıhhı Tesisatçılar Odası Dernek Başkanı ve yönetimi, Diş Hekimleri Odası Başkanı, Develi Şıhlı Mahalle Muhtarı ile Atatürkçü Düşünce Derneği Kayseri Şubesi Yönetim Kurulu'nu kabul etti.

Yerel yönetim hizmetlerini gönül belediyeciliği anlayışıyla yürüten Başkan Büyükkılıç, kamu kurum kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile istişareler gerçekleştirerek ortak aklı ön planda tutmaya ayrı bir önem veriyor. Bu çerçevede Çorum Mecitözü Kaymakamı Mustafa Atış, Antakya Ticaret Odası ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin ve beraberindeki heyet, AK Parti Meclis Üyesi İlyas Emre ve Erdemli Mahalle Muhtarı Ahmet Çavuş ile beraberindekiler, Toprak Mahsulleri Ofisi Kayseri Şube Müdürü Abdülnaim Gülseroğlu, Sıhhı Tesisatçılar Odası Dernek Başkanı Mehmet Faruk Vural ve Yönetim Kurulu Üyelerini, Diş Hekimleri Odası Başkanı Umut Kural ve beraberindeki heyet ile Develi Şıhlı Mahalle Muhtarı Yıldırım Demirel, Atatürkçü Düşünce Derneği Kayseri Şubesi Yönetim Kurulu Büyükkılıç'a ziyarette bulundular.

Başkan Büyükkılıç, misafirlerini başkanlık toplantı salonu ve makamında ayrı ayrı kabul ederek, sohbet etti, istişarelerde bulundu. Ziyaretlerin ardından açıklamalarda bulunan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi olarak gönül belediyeciliği ve kucaklayıcı hizmet anlayışı çizgisinde gayret gösterdiklerini vurgulayarak, "Bütün derdimiz ve çabamız Kayserimiz ve ülkemiz içindir. Gerek şehrimizde gerek çevre illerimizde kamu kurum kuruluşlarımız ve STK'larımız ile daima birlik ve dayanışma içerisindeyiz. Ortak bir amaç olan bu güzel şehre ve ülkeye hizmet etmek için ortak aklı ön planda tutuyor, bu doğrultuda bulduğumuz her fırsatta istişarelerimizi yapıyoruz. Bugünde bizleri ziyaret eden her bir kardeşimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Her birine çalışmalarında başarılar diliyorum" diye konuştu.

Samimi ve sıcak bir ortamda gerçekleşen ziyaretlerin ardından Başkan Büyükkılıç'a hediye takdimleri olurken, Büyükkılıç misafirleriyle ayrı ayrı fotoğraf çektirdi. - KAYSERİ

Başkan Büyükkılıç'a ziyaretçi akını
Başkan Büyükkılıç'a ziyaretçi akını
Başkan Büyükkılıç'a ziyaretçi akını
Başkan Büyükkılıç'a ziyaretçi akını
Başkan Büyükkılıç'a ziyaretçi akını

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Kaynak: İHA

Mecitözü, Antakya, Kayseri, Çorum, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Büyükkılıç'a ziyaretçi akını - Son Dakika


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