Başkan Büyükkılıç, Ağaç İşleri Sanayi Sitesi\'ndeki Esnafları Ziyaret Etti

Yerel

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu ile birlikte Ağaç İşleri Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren esnafları ziyaret ederek hayırlı ve bereketli işler diledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, girişimciliğin ve emeğin sembolü olan yerel ekonomiye büyük katkı sağlayan esnafların her zaman yanında olmaya, talep ve önerilerini yüz yüz dinlemeye devam ediyor.

Bu kapsamda Başkan Büyükkılıç, Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi'nde faaliyet gösteren Ağaç İşleri Sanayi Sitesi'ni ziyaret etti. Büyükkılıç'a ziyaret esnasında AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu ve KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan da eşlik etti. Başkan Büyükkılıç, esnafların sıcak ve samimi ilgisiyle karşılaşırken, bir esnaf, Büyükkılıç'a 'Allah razı olsun başkanım, sizin gönlünüzün zenginliği yeter. Başarılar dileriz' diyerek hem dua hem de ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Esnafların her zaman yanında olan esnaf dostu bir başkan anlayışı ile hizmet eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, "Ağaç İşleri Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren esnaflarımızı ziyaret ederek, hayırlı işler temennisinde bulunduk. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın. Her fırsatta esnaflarımızla bir araya gelmeye özen ve gayret gösteriyoruz. Esnaflarımıza her zaman saygı ve destek gösteriyoruz" diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, bir esnafın talebine de anında telefon görüşmesi yaparak, ilgili birimlere esnafın talebini iletti. - KAYSERİ