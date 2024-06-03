Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bisiklet kullanımını yaygınlaştırıyor - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bisiklet kullanımını yaygınlaştırıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bisiklet kullanımını yaygınlaştırıyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye'nin ilk bisiklet paylaşım sistemi olan KAYBİS projesi ve bisiklet yolları ile bisiklet kullanımını teşvik ettiklerini söyledi. Dünya Bisiklet Günü'nde yapılan açıklamada, KAYBİS'in 84 istasyon ve 1000 bisiklet ile hizmet verdiği belirtildi. Başkan Büyükkılıç, bisiklet yollarının sayısının artırılacağını ve yeni projelerin hayata geçirileceğini ifade etti.

03.06.2024 12:37  Güncelleme: 12:39
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sağlıklı ve çevreci bir ulaşım aracı olan bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla hayata geçirdikleri Türkiye'nin ilk bisiklet paylaşım sistemi olan KAYBİS projesinin yanı sıra, bisiklet yolları ve uluslararası bisiklet yarışları ile Türkiye'ye örnek olduklarını söyledi.

Tüm bisiklet kullanıcılarının çevre dostu ve sağlıklı ulaşım aracı bisiklet kullanımını teşvik etmek amacıyla "Dünya Bisiklet Günü" olarak ilan edilen 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü kutlanırken, kentin dört bir yanında yediden yetmişe Kayserililere hemen her alanda hizmet götüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında sağlıklı ve çevreci bir ulaşım aracı olan bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak için projelerini de sürdürüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nde yaptığı açıklamada, bisikletli ulaşımın en gelişmiş modeli olan Kayseri Bisiklet Paylaşım Sistemi'nin (KAYBİS), vatandaşlar tarafından beğeniyle kullanıldığını, 84 istasyon sayısı ve 1000 adet bisikletiyle bisiklet severlere hizmet verdiğini hatırlattı.

Bisiklet kullanımının yaygınlaşması ve daha konforlu hale getirilmesi için şehir genelinde bisiklet yollarının sayısının da arttırıldığını hatırlatan Başkan Büyükkılıç, bisiklet kullanımını destekleyici yeni projelere imza atılacağını kaydetti.

Büyükkılıç, yeni yapılan bütün yollara bisiklet yolu yapılması talimatı verdiğini belirterek, Talas bölgesini kapsayan, Erciyes Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi entegrasyonunu sağlayacak yeni bisiklet yollarını da kente kazandırmayı planladıklarından bahsetti.

Kentte Spor A.Ş. marifetiyle sık sık özel günler başta olmak üzere bisiklet turları düzenlendiğine vurgu yapan Başkan Büyükkılıç, Uluslararası Yol Bisikleti Yarışları'na da ev sahipliği yaptıklarını anlattı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin bir bisiklet şehri olarak nitelendirildiğini de hatırlatarak, düz yolları olan bir şehir olarak kentte bisiklet kültürünü yaymayı amaçladıklarını ifade etti.

Başkan Büyükkılıç, tüm bisiklet kullanıcılarının çevre dostu ve sağlıklı ulaşım aracı bisiklet kullanımını teşvik etmek amacıyla ilan edilen 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nü de kutladı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bisiklet kullanımını yaygınlaştırıyor - Son Dakika

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