Başkan Büyükkılıç, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi\'nde Firmaları Ziyaret Etti

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Organize Sanayi Bölgesi'nde firmaları ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, "Bu belediye sizin, bu şehir sizin, bu bütçe sizin" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışan, üreten ve kentin istihdamına katkı sağlayan firmalara ziyaretlerini sürdürüyor. Bu kapsamda ilk olarak Organize Sanayi Bölgesi'nde üretim yapan mobilya fabrikasını ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, çalışan personel ile bir araya geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, "Asıl burada üreten, kazandıran, evine helal ekmek götürmeye çalışan Kayseri'mizin hem ekonomisine hem de ihracatına katkı sağlayan, siz dostlarımızın alnından bir büyüğünüz olarak öpüyorum. İyi ki varsınız diyorum. Cenab-ı Allah sizlere sağlıklı, huzurlu, ömürler versin. Helalinden bol rızık versin" dedi.

Kayseri belediyeciliğinin bir model olduğunu söyleyen Başkan Büyükkılıç, "Yıllardır hizmet etmeye çalışıyoruz. Yapabileceklerimizi söylüyoruz. Bu şehri daha iyi noktaya taşımak için bu birlikteliğin bereketiyle sizlere layık olmaya çalışıyoruz. Şehrimiz iyi bir noktaya taşındı. Herkes ağzını açtığı zaman Kayseri belediyeciliği diyor" diye konuştu.

"Kayseri'yi Kalkındıracak, Geleceğe Taşıyacak Gayreti Gösteriyoruz"

1 buçuk milyon nüfusu ve 16 ilçesi ile etrafındaki sekiz şehrin cazibe merkezi konumunda olan Kayseri'yi 'Anadolu'nun parlayan yıldızı, Türkiye'nin ekonomisine en büyük katkıyı sağlayan ticaretin, sanayinin merkezi' diye niteleyen Büyükkılıç, tarım ve hayvancılıkta Kayseri'yi daha da geliştirme yönünde gayretleri olduğunu dile getirerek, 16 ilçesi ile birlikte Kayseri'yi kalkındıracak, geleceğe taşıyacak, hem merkezi ile hem çevresi ile çevreyi en güzel şekilde yaşayacak hale getirme yönünde gayretleri olduğunu sözlerine ekledi.

Gençlere, çocuklara, hanımlara yönelik projelerinin bundan sonra daha da fazla artarak devam edeceğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, sosyal, kültürel belediyecilik anlamında sportif, eğitim, sağlık alanında gereken çalışmaları da yapacaklarını söyledi. Kayseri'nin bir üretim üssü olduğunu vurgulayan başkan Büyükkılıç, iş ve istihdama ortam hazırlayan üreticilerin önünü açma yönünde gayret göstermenin gerekliliğinin farkında olduğunu paylaştı. Konuşmasında eğitime ve ulaşıma yönelik gerçekleştirdikleri çalışmalardan bahseden Başkan Büyükkılıç, dayanışma içerisinde çalışmaları sürdürdüklerini, Kayseri'yi daha yeşil, daha çevreci ve yaşanabilir, herkesin aradığını bulduğu bir şehir olması doğrultusunda her türlü çalışmayı gerçekleştirdiklerini söyleyerek, şehre yönelik aidiyet duygusuna vurgu yaptı.

Büyükkılıç, kendisine şahsında yük ve sorumluluk verildiğini ancak bu yükün herkesin olduğunu söyleyerek " Ankara'da değerli bakanlarımızla, burada teşkilatlarımızla, sizlerle, dualarınızla, desteklerinizle, bizler de burada elimizden geldiği kadar çaba göstererek, belediye başkanı kardeşlerimizle dayanışma içerisinde berekete vesile olarak sizlere layık olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Deprem ve pandemiden sonra müstakil evlerin sayısında artış yaşandığına ve buna bağlı olarak yatırım beklentisinin arttığına dikkat çeken Başkan Büyükkılıç, içme suyu tarifesinde yüzde 20'lik indirimin meclisten geçeceğini açıkladı. Büyükkılıç, "Bütün bunlarla birlikte aynı zamanda yatırım bekleniyor. Deprem ve pandemiden sonra müstakil evlerin sayısı arttı. Bu insanlar yol istiyor, su istiyor, kanal istiyor, elektrik istiyor, doğal gaz istiyor hatta internet istiyor. Bunların hepsi yatırımı gerektiriyor, hepsiyle de belediye muhatap oluyor. Böyle bir anlayış içerisinde yüzde 20 daha indirelim dedik. Şuanda, bugünkü meclisimizden karar çıkacak 1 Şubat'tan itibaren okunacak olan faturalarda yüzde 20 ayrıca indirim" ifadelerini kullandı.

"Bu Belediye Sizin, Bu Şehir Sizin, Bu Bütçe Sizin"

Başkan Büyükkılıç, Kayserililere layık olma adına hizmet etmeye çalıştıklarını belirterek, "Bu belediye sizin, bu şehir sizin, bu bütçe sizin. Biz sizler adına, sizlere layık olma adına kamu hakkını gözeterek, yetim hakkını gözeterek hizmet etmeye çalışıyoruz. Hem bilgilendirme yapmış oldum hem teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun diyorum" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, daha sonra Organize Sanayi Bölgesi'ndeki ziyaretlerini sürdürdü. Hayırseverliği ile bilinen bir kuruluş olduklarını belirten Büyükkılıç, "Şehrimizi daha iyi noktalara taşıma adına, bugüne kadar yaptıklarımızla beraber yapacaklarımızı da devamlı paylaşıyoruz. Sizlerle paylaştığımız her işi en güzel şekliyle, günün şartlarına uygun, teknolojiyi göz ardı etmeyen bir anlayış içerisinde hayata geçirmeye gayret ettiğimizi ifade etmek istiyorum" dedi.

"Şehrimizi En İyi Noktaya Taşımaya Gayret Ediyoruz"

Başkan Büyükkılıç, birlik, beraberlik içerisinde sosyal içerikli projeler üretmeye devam edeceklerini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Mehmet Özhaseki bakanımızın Ankara'da olması, Sayın Cumhurbaşkanımızın Kayseri'ye bakış açısı, Sayın Bahçeli ile olan ülkenin bekası, birliği, beraberliği için dayanışması şehrimiz adına bir zenginliktir. Gerek çocuklarımıza, gerek gençlerimize, her yaş grubundaki kardeşlerimize, özelde de hanım kardeşlerimize sosyal içerikli projelerimizle daha da iyi noktaya taşıyacağız. Ülkemiz, şehrimiz gelişiyor. Bundan sonraki süreçte çocuklarımızın daha donanımlı, daha eğitimli, ay yıldızlı Türk bayrağımız altında öz güven içerisinde geleceğe ümitle bakmaları için onları yüreklendirmemiz gerektiğinin farkındayız. Şehrimizi havaalanıyla, millet bahçesiyle, kayak merkeziyle, yüksek irtifa merkeziyle, alternatif yollarla, tramvay hattı ile en iyi noktaya taşımaya gayret ediyoruz. 16 ilçemizle daha güzel günlere koşacağız. Bu deprem sürecinde vermiş olduğunuz destekten şehrimizin yüz akı olarak, fedakarlığınızdan dolayı teşekkür etmek istiyorum." - KAYSERİ