Başkan Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İstanbul\'da görüştü

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İstanbul'da düzenlenen Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelerek, Kayserililerin selamlarını iletti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun daveti ve ev sahipliğinde 27-29 Haziran tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu 2025'e katıldı. Forumun açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışta yaptığı konuşmada forumun küresel ulaştırma politikaları açısından önemli bir platform olduğuna dikkat çekerek, "İki gün boyunca alacağınız kararların şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Forumun önemli bir platform olacağına yürekten inanıyorum. Foruma katkı verecek siz değerli dostlarıma şimdiden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da forumun hem Türkiye hem de dünya ulaşımı adına hayırlı sonuçlar doğurması temennisinde bulundu.

Forumun ilk gününde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, hem şehrin güncel çalışmaları hakkında bilgi verdi hem de Kayserililerin selam ve dualarını iletti. Başkan Büyükkılıç, Kayseri halkının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğu sevgi ve desteği bir kez daha vurguladı.

Öte yandan Dünya Bankası'nın da destek verdiği bu forum; ulaştırma sektörünün önde gelen karar vericilerini, uluslararası kuruluş temsilcilerini, finans çevrelerini ve sektör liderlerini aynı çatı altında buluşturuyor. - KAYSERİ