Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yatırımları İnceledi

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, güne inşaatı devam eden yatırımları inceleyerek başladı.

Merkez ve ilçeler olmak üzere kentin her köşesindeki projeleri ve hizmetleri yakından takip eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden inşaat şantiyelerini yerinde inceledi. Güne, inşaatı devam eden yatırımları inceleyerek başlayan Başkan Büyükkılıç, son durum hakkında yetkililerden bilgi aldı. Büyükkılıç, projelerin tamamlandığında şehre değer katacağını belirterek; "Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde yapımı süren Mutfak Sanatları Merkezi ve İl Halk Kütüphanemizdeki çalışmaları yerinde değerlendirdik. Projelerimiz tamamlandığında şehrimize değer katacak ve hemşehrilerimiz için önemli kültürel ve sanatsal mekanlar oluşturacağız" diye konuştu. Yerel yönetim hizmetlerini etkin ve kaliteli bir şekilde Kayserililere ulaştırmayı sürdürdüklerinin altını çizen Başkan Büyükkılıç; "Büyükşehir belediyesi olarak yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşmaya devam ediyoruz" dedi.

Büyükkılıç, yeni dönemde de yatırımlar ile ülke genelinde örnek gösterilen belediye olacaklarını vurgulayarak; "Geçtiğimiz 5 yılda kentimiz genelinde birçok önemli yatırımı hayata geçirdik. Yeni 5 yılda da vizyon, prestijli ve insan odaklı projelerimiz ile Kayseri'mizin hizmetinde olacağız. Yerel yönetim hizmetleri kapsamında gerçekleştirdiği birçok uygulama, proje ve yatırımlarla 'Kayseri Modeli' olarak örnek gösterilmeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ