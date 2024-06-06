Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yatırımları İnceledi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yatırımları İnceledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, güne inşaatı devam eden yatırımları inceleyerek başladı.

06.06.2024 11:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, güne inşaatı devam eden yatırımları inceleyerek başladı.

Merkez ve ilçeler olmak üzere kentin her köşesindeki projeleri ve hizmetleri yakından takip eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden inşaat şantiyelerini yerinde inceledi. Güne, inşaatı devam eden yatırımları inceleyerek başlayan Başkan Büyükkılıç, son durum hakkında yetkililerden bilgi aldı. Büyükkılıç, projelerin tamamlandığında şehre değer katacağını belirterek; "Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde yapımı süren Mutfak Sanatları Merkezi ve İl Halk Kütüphanemizdeki çalışmaları yerinde değerlendirdik. Projelerimiz tamamlandığında şehrimize değer katacak ve hemşehrilerimiz için önemli kültürel ve sanatsal mekanlar oluşturacağız" diye konuştu. Yerel yönetim hizmetlerini etkin ve kaliteli bir şekilde Kayserililere ulaştırmayı sürdürdüklerinin altını çizen Başkan Büyükkılıç; "Büyükşehir belediyesi olarak yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşmaya devam ediyoruz" dedi.

Büyükkılıç, yeni dönemde de yatırımlar ile ülke genelinde örnek gösterilen belediye olacaklarını vurgulayarak; "Geçtiğimiz 5 yılda kentimiz genelinde birçok önemli yatırımı hayata geçirdik. Yeni 5 yılda da vizyon, prestijli ve insan odaklı projelerimiz ile Kayseri'mizin hizmetinde olacağız. Yerel yönetim hizmetleri kapsamında gerçekleştirdiği birçok uygulama, proje ve yatırımlarla 'Kayseri Modeli' olarak örnek gösterilmeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Yerel Haberler, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yatırımları İnceledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:21 Terör örgütü PKKPYD’nin Suriye’nin kuzeyinde yapmayı planladığı sözde seçimler ertelendi Terör örgütü PKK/PYD'nin Suriye'nin kuzeyinde yapmayı planladığı sözde seçimler ertelendi
10:34 Valilik, Irak uyruklu vatandaşa ruhsat vermeyen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Köksal’ı ifadeye çağırdı Valilik, Irak uyruklu vatandaşa ruhsat vermeyen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Köksal'ı ifadeye çağırdı
10:30 Bomba iddia Akşener, Erdoğan’dan oğlu Fatih’in Paris Büyükelçiliği’ne atanmasını istemiş Bomba iddia! Akşener, Erdoğan'dan oğlu Fatih'in Paris Büyükelçiliği'ne atanmasını istemiş
09:37 Benzine ve motorine indirim geliyor Benzine ve motorine indirim geliyor
09:00 İsrail, Gazze’de Nuseyrat Mülteci Kampı’ndaki okulu vurdu En az 39 kişi hayatını kaybetti İsrail, Gazze'de Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki okulu vurdu! En az 39 kişi hayatını kaybetti
11:33 Fenerbahçe’nin yeni reklam yüzü dünyaca ünlü model Ana de Armas olacak Fenerbahçe'nin yeni reklam yüzü dünyaca ünlü model Ana de Armas olacak
11:31 Putin, ’’Türk ekonomisinin kaybı olur’’ diyerek uyardı: Dostum Erdoğan’a bilgi verin Putin, ''Türk ekonomisinin kaybı olur'' diyerek uyardı: Dostum Erdoğan'a bilgi verin
11:03 Bakanı Uraloğlu açıkladı: Uçak bileti tavan fiyatları belirlendi Bakanı Uraloğlu açıkladı: Uçak bileti tavan fiyatları belirlendi
11:01 Doğu Türkistan’ı ziyaret eden Bakan Fidan, hem mesajları hem de taktığı kravatla ezber bozdu Doğu Türkistan'ı ziyaret eden Bakan Fidan, hem mesajları hem de taktığı kravatla ezber bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2024 11:55:28. #1.12#
SON DAKİKA: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yatırımları İnceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement