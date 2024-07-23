Başkan Büyükkılıç, Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
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Başkan Büyükkılıç, Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı

Başkan Büyükkılıç, Gazeteciler ve Basın Bayramı\'nı kutladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, basın mensuplarının bu özel gününü tebrik etti.

23.07.2024 10:07  Güncelleme: 10:08
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, basın mensuplarının bu özel gününü tebrik etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında 24 Temmuz 1908 tarihinde II. Meşrutiyet'in ilanı ile Türk basınında sansürün kaldırıldığını, gazetelerin ilk kez sansürsüz olarak yayınlanmaya başlandığı gün olan 24 Temmuz'un her yıl 'Basın Bayramı' olarak kutlandığını hatırlattı.

Türkiye basın tarihinde önemli bir yere sahip olan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutlayan Başkan Büyükkılıç, bu anlamlı günde, toplumu bilgilendirme misyonuyla özveriyle çalışan tüm gazeteci ve medya mensuplarına en içten teşekkürlerini iletti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Basın, milletin müşterek sesidir. Basın başlı başına bir kuvvet, bir mektep, bir rehberdir' sözlerini hatırlatan Büyükkılıç, Kayseri'de gazetecilerin sağduyunun sesi olduğunu, adeta bir mektep ve vatandaşa rehber olduğunu vurguladı.

"Basın, demokrasinin dördüncü gücüdür"

Başkan Büyükkılıç, basının demokrasinin temel taşlarından birisi olduğunu belirterek, "Basınımız, yasama, yürütme, yargıdan sonra dördüncü güç olarak bilinirken, tarafsız ve doğru habercilik ilkeleri çerçevesinde sürdürdükleri çalışmalar, demokrasinin temel taşlarından biri olarak kabul edilir. Kamuoyunu aydınlatma görevlerini yerine getiren fedakar gazetecilerimiz, karşılaştıkları zorlukların ve engellerin üstesinden gelerek topluma ışık tutmaya devam ediyorlar" diye konuştu.

Objektif ve etik haberciliğin öneminin her geçen gün daha da arttığının altını çizen Büyükkılıç, "Basın mensuplarımızın sosyal medyada oluşan dezenformasyondan uzak bir şekilde, dijital medya mecralarının da gazetecilik adına sunduğu imkanlar doğrultusunda meslek ilkeleri ve basın ahlakından taviz vermeden mesleklerini yerine getirmeleri de hayati önem arz etmektedir" dedi.

Gazetecilerin özverili çalışmaları sayesinde toplumun doğru ve tarafsız bilgilere ulaştığını söyleyen Büyükkılıç, "Medyamız, günümüzde çeşitli formlarıyla siyasetten ekonomiye, sanattan edebiyata, gündelik hayatı, sosyal pratikleri ve küresel toplumsal ilişkileri önemli ölçüde etkileyen, bireysel ve toplumsal hayatın tam da merkezinde yer alan önemli bir unsur olarak dikkat çekiyor" ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç'tan Veli Altınkaya Basın Müzesi'ne davet

Başkan Büyükkılıç, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti ile birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaların süreceğini belirterek, tüm Kayserilileri, geçtiğimiz 24 Temmuz'da Büyükşehir Belediyesi, Erciyes Üniversitesi ve Kayseri Gazeteciler Cemiyeti iş birliği ile tarihi Kayseri Mahallesi'nde açılışı yapılan 114 yıllık Kayseri basın tarihine ışık tutan Veli Altınkaya Basın Müzesi'ni gezmeye de davet etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç mesajında gece gündüz, yaz kış, yağmur çamur demeden fedakarca görevlerini yerine getirmeye çalışan haber merkezinden, sahada çalışan ekibe, yazı işlerinden matbaa çalışanlarına kadar tüm basın mensuplarına teşekkür edip, çalışmalarında başarılar dilerken, vefat eden basın mensuplarına da Allah'tan rahmet dileyerek, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Görevlerini yaparken hayatlarını kaybeden tüm gazetecileri saygıyla anıyorum. 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nın tüm medya mensuplarımıza sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini temenni ediyorum. Toplumun doğru, tarafsız ve hızlı bilgi ihtiyacını karşılayan, kamuoyunun sesi olan tüm gazetecilerimizin bu özel günlerini kutluyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Büyükkılıç, Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı - Son Dakika

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