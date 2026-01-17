Başkan Büyükkılıç, genel müdür ve federasyon başkanı Şahin\'e şehri ve Büyükşehir\'in tesislerini tanıttı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Süleyman Şahin'i konuk ederek Kayseri'yi ve Büyükşehir'in tesislerini tanıttı.

Spor, turizm, tarih, gastronomi ve bu gibi pek çok konuda sahip olduğu potansiyeli ile Büyükşehir Belediyesi tarafından tesisleşmeye gayret edilerek adeta donatılan zenginlikler şehri Kayseri'yi, başta Türkiye olmak üzere tüm dünyaya tanıtmaya özel gayret gösteren Başkan Büyükkılıç, bu doğrultuda bakanları, siyasetçileri, bürokratları, gazetecileri, akademisyenleri ve buna benzer pek çok kesimi şehirde ağırlama özen gösteriyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu çerçevede Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Süleyman Şahin'i Kayseri'de konuk ederek Şahin'e, şehrin, Büyükşehir'in değerlerini ve tesislerini gezdirdi.

Alp Disiplini Eleme Yarışları Ödülleri Verildi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Süleyman Şahin ile birlikte Türkiye Kayak Federasyonu 2025-2026 Sezonu Türkiye Alp Disiplini Eleme Yarışları Ödül Töreni'ne katıldı.

Toplam 112 kilometrelik pist uzunluğu, 19 mekanik tesis ve 41 farklı pist ile dünyanın en iyi 25 kayak merkezi arasında gösterilen Erciyes Kayak Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Kayak Federasyonu 2025-2026 Sezonu Türkiye Alp Disiplini Eleme Yarışları'nda Snowboard, Alp Disiplini, Kayaklı Koşu, Tekerlekli Kayak, Kayakla Atlama, Biathlon spor dallarında müsabaka yaşandı. Törenle dereceye girenlere ödülleri, Başkan Büyükkılıç ile Genel Müdür Şahin tarafından takdim edildi.

Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapı tesislerinde düzenlenen törende konuşan Başkan Büyükkılıç, yarışlara katılan 500 sporsevere hitaben, "Kayseri'mize, dünya standartlarında, Alp disiplinine uygun kayak merkezine hoş geldiniz" dedi ve sömestir tatilinde tüm öğrenci ve ailelerini Erciyes'e davet etti.

"Kayseri'nin En Büyük Şansı Büyükşehir Belediye Başkanımız"

Ödül töreninde konuşan Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Süleyman Şahin, konuşmasının başında Kayseri'nin en büyük şansının Başkan Büyükkılıç olduğunu dile getirerek, "Kayseri'nin en büyük şansı Büyükşehir Belediye Başkanımız diyeceğim çünkü kendisi çok doğal, kentin büyüğü, ağabeyi olmuş" diyerek tesislerin de en güzel şekilde yapılması ve hizmetlerin gerçekleştirilmesine vesile olduğunu dile getirerek çok teşekkür ettiğini paylaştı. Şahin, bu hizmetler için emeği olan Vali Gökmen Çiçek'e ve herkese ayrıca teşekkür etti. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın kayak sporunu geliştirmek için gayretlerinin devam ettiğini de dile getiren Şahin, Bakan Bak'ın selamlarını da iletti.

"Yüksek İrtifa, Dünyanın Çok Nadir Tesislerinden, Kamp Merkezlerinden Bir Tanesi"

Açıklamasına, Başkan Büyükkılıç'a vizyonu ve böylesine bir hizmeti hayata geçirdiği için teşekkürlerini ileterek sözlerine başlayan Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Şahin, "Dünyanın çok nadir tesislerinden, kamp merkezlerinden bir tanesi. Türk sporuna, hatta dünya sporuna böyle bir tesis kazandırdığı için Başkan Büyükkılıç'a çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Çok büyük bir vizyon. Ülkemizin Türkiye Yüzyılı'ndaki yeni tesisleri. Yeni dünya sporunun, Türk sporunun merkezleri buralar" diyerek hayranlığını dile getirdi ve bin 850 rakımda olimpik havuzu olan çok az destinasyon olduğuna işaret ederek tesisten övgü ile bahsetti.

Başkan Büyükkılıç da dünya standartlarındaki böylesine bir tesiste emeği olan Bakan Bak, genel müdürler ve herkese teşekkür ederek, tesisin insanlığa ve spor camiasına destek olmasından memnuniyet duyduklarını paylaştı.

Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü Vekili Prof. Dr. Veli Ozan Çakır ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Başkan Büyükkılıç ile Başkan Şahin, hizmetler hakkında bilgiler verdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü Vekili Çakır, Kayseri'nin çok avantajlı bir şehir olduğunu dile getirerek Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ni uluslararası bir merkez haline getirmek için destek vereceklerini kaydetti.

Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde İnceleme

Genel Müdür Şahin, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Sağlıklı Yaşam Merkezi'ne yaptığı ziyarette ise tesis ve hizmetler hakkında bilgiler aldı. Şahin, vatandaşların ücretler hakkındaki memnuniyetini kendilerinden dinleyerek, ücretlerin adeta sembolik denilecek düzeyde olduğunu belirti ve söz konusu ücretlerin diğer merkezlere kıyasla saatlik ücret düzeyine karşılık geldiğini sözlerine ekledi.

Büyükkılıç ve Şahin, MSM'yi Ziyaret Etti

Başkan Büyükkılıç ve Genel Müdür Şahin, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeki Mutfak Sanatları Merkezi'ni de ziyaret etti. Mutfak Sanatları Merkezi hakkında bilgiler alarak Kayseri mutfağını ilgiyle inceleyen Genel Müdür Şahin, tesisin Kayseri'ye çok yakıştığını belirtti ve Başkan Büyükkılıç başta olmak üzere emeğe geçen herkese teşekkür etti.

Yurt İnşa Çalışmalarına İnceleme

Büyükkılıç ve Şahin, Kayseri Talas bölgesindeki yapımı süren Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın inşa ettiği 2 bin kişilik yurt şantiyesinde incelemelerde bulunarak bilgiler aldı. Gelecek yaz döneminde yurtların hizmete açılacağını ifade eden Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Şahin, Başkan Büyükkılıç'ın da yurtların yapımında çok büyük destekleri olduğunu belirterek teşekkür etti. Büyükkılıç da Kayseri için önce 2 bin, sonra 3 bin kişilik yurt projesinin hayata geçirme çalışmalarının hızla devam ettiğini dile getirerek, üniversiteler şehri, alimler yurdu olan Kayseri'nin fiziki imkanlarının da uyumlu çalışmalar ile iyileştirileceğini sözlerine ekledi.

Başkan Büyükkılıç ve Genel Müdür Şahin'e ziyaretlerinde, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu, Spor A.Ş. Genel Koordinatörü Fatih Çağan, KCETAŞ Genel Müdürü Ahmet Emin Kilci ve Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanı Salih Özgöncü de eşlik etti. - KAYSERİ