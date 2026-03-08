Başkan Büyükkılıç: "Kartal Kavşağı projesi, bayramdan hemen sonra başlıyor"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Kartal Kavşağı Projesi'ne alternatif olarak inşa edilen ve Köşk Kışlası içinden geçecek yeni yolun asfalt serim çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Büyükkılıç, alternatif yol çalışmalarında sona yaklaştıklarını belirterek; "Kartal Kavşağı'mızın yer teslimini bayramın ardından yaparak şantiye çalışmalarını başlatacağız" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın kentin ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmaları hız kesmeden sürdürüyor. Başkan Büyükkılıç, Kartal Kavşağı Projesi'ne alternatif güzergah olarak kullanılacak yeni yolun inşaatını yerinde inceledi. Hulusi Akar Bulvarı ile Talas Bulvarı arasında, Köşk Kışlası içinden geçecek yol, şehir içi ulaşımı daha da rahatlatacak. Alternatif güzergah çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Büyükkılıç'a, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen ile daire başkanları da eşlik etti. Başkan Büyükkılıç, Gültepe Köşk Mahallesi'nden Talas Bulvarı'na bağlanacak alternatif yol çalışmalarında sona yaklaşıldığını belirterek, yolun gelecek hafta içerisinde hizmete açılmasının planlandığını söyledi. Büyükkılıç, yürütülen çalışmalarla Kartal Kavşağı Projesi öncesinde şehir trafiğini rahatlatmayı hedeflediklerini ifade ederek, "Şu anda Gültepe Köşk Mahallemizden Talas Bulvarı'na açacağımız alternatif yol ile ilgili çalışmaların sonuna yaklaştık. Önümüzdeki hafta içerisinde alternatif yolumuz açık olacak" dedi. Kartal Kavşağı Projesi kapsamında bayramın ardından yer tesliminin yapılacağını da belirten Başkan Büyükkılıç, "Kartal Kavşağı'mızın yer teslimini bayramın ardından yaparak şantiye çalışmalarını başlatacağız. Bu süre içerisinde alternatif yolları hayata geçirdik. Bunların en önemlisi Gültepe Köşk'ten gelecek yoğun trafiği Talas bölgemize ulaştıracak olan yolumuz" diye konuştu. Köşk Kışlası'ndan geçiş imkanı sağlanmasının şehir adına önemli bir katkı olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, çalışmalara desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşları olan Bakan Yaşar Güler başta olmak üzere Milli Savunma Bakanlığı'na, yerelde ise Köşk Kışlası'na teşekkür etti. Kartal Kavşağı Projesi'nin yıl sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiğini dile getiren Başkan Büyükkılıç, projenin Kayseri'nin ulaşım altyapısına önemli katkı sağlayacağını belirterek, şunları söyledi;

"Kartal Kavşağı projemizi, mücbir sebep olmaz ise yıl sonuna tamamlayacağımıza inanıyoruz. Yüklenici firmalarımızın bizi yüreklendirdiğini görmekten keyif alıyoruz. Şehrimizi hem geleceğe hazırlamak hem de Kayserili hemşehrilerimizin ulaşım bağlamında konforunu arttırmak için Kartal Kavşağımız böylece hayata geçmiş olacak. Zaten 8'inci aydan itibaren deplase çalışmalarımızı yapıyorduk, alternatif yollarımızı da tamamlıyoruz. Sıkıntı oluşturmadan, trafikteki sınırlamadan itibaren bir miktar sabır imtihanına tabi tutulacağımızı buradan paylaşıyorum. Sonuçta hepimizin rahatlayacağı, yüzünün güleceği, şehrimize yakıştı diyeceği bir proje ile kentimize zenginlik katacağını umuyorum. Emeği geçen tüm ekibimizin her birini alnından öpüyor, tecrübeli, deneyimli, samimi, gayretli, fedakar kardeşlerime teşekkür ediyorum. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum."

Büyükkılıç ayrıca yaklaşan Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı dolayısıyla Kayserililerin kandilini ve bayramını tebrik etti. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından kent içi ulaşımı daha konforlu ve güvenli hale getirmek amacıyla hayata geçirilen alternatif yol projesi kapsamında sıcak asfalt çalışmaları son aşamaya geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yakından takip ettiği proje doğrultusunda inşa edilen yeni yol, modern altyapı, aydınlatma ve güvenlik unsurlarıyla donatılarak yüksek standartlarda hizmet verecek şekilde planlandı. Sıcak asfalt uygulaması sayesinde uzun ömürlü ve dayanıklı bir ulaşım hattı oluşturulurken, özellikle Talas istikametindeki yoğun trafik akışının önemli ölçüde rahatlatılması hedefleniyor. Yeni güzergahın, Kartal Kavşağı'nda devam eden çalışmalar süresince oluşabilecek trafik yoğunluğunu azaltarak Kayseri'de şehir içi ulaşımın daha düzenli, akıcı ve güvenli bir yapıya kavuşmasına katkı sağlaması bekleniyor. - KAYSERİ