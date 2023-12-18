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Başkan Büyükkılıç: "Kayseri, 104 yıldır örnek gösterilmeye devam ediyor" - Son Dakika
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Başkan Büyükkılıç: "Kayseri, 104 yıldır örnek gösterilmeye devam ediyor"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Heyet-i Temsiliye Reisi' olarak Kayseri'ye gelişinin 104. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Büyükkılıç: "Kayseri, 104 yıldır örnek gösterilmeye devam ediyor"
18.12.2023 - 10:56,
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Mustafa Kemal Atatürk'ün Heyet-i Temsiliye Reisi olarak Kayseri'ye gelişinin 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükkılıç, mesajında, Kayseri halkının 104 yıl önce soğuk ve karlı havaya rağmen heyeti büyük bir coşku ve heyecanla karşıladığını belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en fazla ziyaret ettiği şehirlerden Kayseri'de, her seferinde daha da artan bir coşkuyla karşılandığını aktaran Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Mustafa Kemal Paşa, belediyede gerçekleşen toplantıya katılanlara, memleketin içine düştüğü bu zor durumdan ancak birlik ve beraberlik içerisinde, milletçe kurtulacağını söylemiştir. Her derdin ilacı birlik ve beraberlik, bir kez daha tecelli etmiştir. Ay yıldızlı Türk bayrağımıza, vatanımıza, milletimize, devletimize bağlı olan ve her zaman bu şekilde tavrını ortaya koyan Kayserili hemşehrilerimiz bu sınavı da başarıyla geçmiştir."

Büyükkılıç, yaptıkları yatırımlarla çağdaş, modern, yeniliğe açık ve insanların hak ettiği refaha ulaşacağı bir şehir olma yolunda gayret göstermeye devam ettiklerini kaydetti.

Kaynak: İHA
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Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti, Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Son Dakika

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