Başkan Büyükkılıç, Öz Ağaç-İş Sendikası\'nı Ziyaret Etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Öz Ağaç-İş Sendikası Kayseri Şubesi'ni ziyaret etti. Sendika üyeleri tarafından meşaleler eşliğinde coşkuyla karşılanan Başkan Büyükkılıç, "Mevla'm sizlere layık kılsın, sizleri seviyoruz, sizlerin hizmetkarıyız, sizlere minnettarız" dedi.
Başkan Büyükkılıç, Öz Ağaç-İş Sendikası'nı ziyaret ederek, Genel Başkan Tuncay Dolu ile bir araya geldi. Genişletilmiş Komite Toplantısı'nda sendika yönetimi ve üyeleri ile buluşan Başkan Büyükkılıç; "Öncelikle kendi evine gelen bir kardeşiniz mantığı içerisinde bizi burada sıcak bir şekilde karşılayan siz değerli kardeşlerimizin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyor, her birinizi selamlıyorum" dedi. Bir sevdanın insanı olduklarını ifade eden Büyükkılıç, "Kayseri, büyükşehirler içerisinde yatırımlara en çok pay ayıran bir numaralı şehirdir. Bunu tarafsız kuruluşların yaptığı değerlendirmeler söylüyor. Mevla'm sizlere layık kılsın, sizleri seviyoruz, sizlerin hizmetkarıyız, sizlere minnettarız" diye konuştu. Başkan Büyükkılıç, insanlığın hizmetkarı olduklarını belirterek, "Bizim kültürümüzde, inancımızda, Cenab-ı Allah'ın, insanların hayırlısı hizmetkarı olandır emri gereğince sizlere faydalı ve hizmetkar olma anlayışı içerisinde çalışan bir kardeşinizim. 1 milyon 260 bin metrekare Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ni hayata geçirdik. Türkiye'de şuan için tek" ifadelerini kullandı. Öz Ağaç-İş Sendikası Genel Başkanı Tuncay Dolu da "Milli ve manevi kimliğe sahip, bizim içimizden çıkan adaylarımızı, siyasetçilerimizi desteklemek bizim boynumuzun borcudur. Memduh başkanım gibi Cumhur İttifakı adayı olarak milli ve manevi değerleri taşıyan adaylarımız her zaman desteklenecektir" dedi.
Genel Başkan Dolu ise Başkan Büyükkılıç'ın değerini çok iyi anladıklarını belirterek; "Gerçekten başkanımızı tebrik ediyorum, çok güzel belediyecilik yapıyorlar, altgeçitler, üstgeçitler, tramvaylar sizin hayatınıza dokunacak projeler ile her tarafa gidiyor. Dışarıdan bir gözle bakıyoruz, başkanımızın değerini çok iyi anlıyoruz. Milli bir kişi dediğimiz zaman başkanımızı görüyoruz, manevi değerlere saygı olarak baktığımızda başkanımızı görüyoruz, zaten Kayseri'nin evladı. Başkanımıza rekor bir oyla destek vereceğiz" şeklinde konuştu.
Program sonunda çiçek takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimi gerçekleştirildi. - KAYSERİ
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