Başkan Büyükkılıç: "Modern bir kültür hazinesi kapılarını açıyor"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde inşa edilen 6 bin 100 metrekarelik İl Halk Kütüphanesi'nin 24 Haziran 2025 Salı günü Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla düzenlenecek törenle açılacağını duyurdu.

Büyükşehir Belediyesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliği ile hayata geçirilen, Kayseri'nin eğitim ve kültür hayatına büyük katkı sağlayacak İl Halk Kütüphanesi, tamamlanan inşaat ve donanım sürecinin ardından 24 Haziran 2025 Salı günü resmi olarak kapılarını açıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kültür ve eğitim alanında şehre yeni bir soluk getirecek bu devasa kütüphanenin açılış törenine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katılacağını müjdeledi.

Yeni Kültür İkonu Resmen Hizmete Girecek

Başkan Büyükkılıç, yaptığı açıklamada, "Modern bir kültür hazinesi kapılarını açıyor. Kayseri'mizin eğitim geleceği için büyük önem taşıyan İl Halk Kütüphanemizin inşaatı ve donanım sürecini tamamlamış bulunuyoruz. 24 Haziran Salı günü, Saat 16.30'da Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'un teşrifleriyle yapacağımız açılış töreninde, şehrimizin yeni kültür ikonu resmen hizmete girecek" dedi.

Kütüphanenin 6 bin 100 metrekarelik kapalı alanıyla, üç katlı, modern donanımı ve zengin içeriği olduğuna dikkat çeken Büyükkılıç, "Sadece kitap okunan bir mekan değil, aynı zamanda buluşma, öğrenme ve üretme merkezi olacak. Öğrencimizden araştırmacımıza, her yaş grubundan hemşehrimize hitap eden bu eserin Kayseri'ye hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu

Başkan Büyükkılıç, "Böyle bir eserin şehrimize kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür eder, bu değerli yatırımı tüm Kayserililerin sahiplenmesini temenni ederim" ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da donanım desteği verdiği kütüphane, Kayseri'nin kültürel altyapısını güçlendirirken, gençlerin eğitim hayatına destek sunmayı sürdürecek.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde yer alan kütüphane, cep sineması, yetişkin ve çocuk kitaplıkları, bebek kitaplığı, grup çalışma alanları, etkinlik ve sergi salonları, kafeterya, konferans salonu, toplantı odaları ve özel koleksiyon salonlarıyla bölgenin en kapsamlı kültür merkezi olarak öne çıkıyor. - KAYSERİ