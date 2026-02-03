Başkan Büyükkılıç, Paris Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşavirliği heyetini ağırladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Paris Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşavirliği öncülüğünde kente gelen gazeteci ve influencerlardan oluşan heyeti makamında kabul ederek, Kayseri'nin kültürel ve turizm potansiyelini anlattı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri Fatma Özsoy ile birlikte gelen gazeteci ve influencerlardan oluşan heyeti makamında ağırladı. Ziyarette, Kayseri'nin sahip olduğu köklü tarih, zengin kültürel miras ve uluslararası turizmdeki yükselen değeri ele alındı. Heyeti makamında ağırlayan Başkan Büyükkılıç, kadim kent Kayseri'yi misafirlerine anlattı. Şehrin 1,5 milyon nüfusa sahip olduğunu belirten Büyükkılıç, "1,5 milyon benim ailem, hepsini seviyorum. Dolayısıyla büyük bir aileyiz" dedi. Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin bir cazibe merkezi olduğunu dile getirerek, "Geçmişten beri sanayi ve ticaret merkezi olarak bilinir. Ancak bunun yanında son süreçte tarım, hayvancılık, turizm alanında da 6 bin yıllık geçmişi olan bir şehir olmanın zenginliğiyle kendisinden söz ettirmeye çalışan bir şehir oldu. Bu 6 bin yıllık kadim medeniyetlerin bize getirdiği zenginliklerle gastronomi alanında, kültürel anlamda, aynı zamanda hoşgörü ortamının sağlanmasında adeta bir zenginlikler şehri. Kayseri son süreçte hem yeniliğe açık, insanları üretken ve eğitimi önemseyen bir yaklaşım sergiler" ifadelerini kullandı. Kayseri'nin, sürekli kendini yenileyen ve hedefleri olan bir şehir olduğunun altını çizen Büyükkılıç, şehrin sahip olduğu değerleri ve potansiyeli şu sözlerle anlattı;

"Bu açıdan da Kayseri 5 tane üniversitesi olan, 75 bin üniversite öğrencisi olan, 325 bin ortaöğretim öğrencisi olan genç ve dinamik bir şehir. Çevreci ve yeşili önemseyen bir yaklaşım sergileriz. En önemli değerlerimizden birisi Erciyes Kayak Merkezi. Erciyes'in bir kayak merkezi olmaktan öte Yüksek İrtifa Merkezi ile sporcuların kamp yapmasına ortam sağlayan tesisleşme ortamı da mevcut. ACES Avrupa Spor Şehri ünvanına sahibiz. Aynı zamanda Dünya Spor Başkenti ünvanına da başvuruda bulunduk. Güçlü bir spor altyapımız var. 2027 Türk Dünyası Kültür Başkentliği için de başvurumuzu yaptık. Gastronomi alanında da ulusal bazda kreatif şehirler listesindeyiz Unesco'nun. Mutfakta 200'e yakın ürün çeşidimiz var. 7, 5 milyon yıl önce yaşamış fosillerin olduğu bir şehir. Dediğimiz gibi 6 bin yıllık tarihi geçmişi olan bir şehir, Mimar Sinan'ın şehri. İlk tıp fakültesi Kayseri'de, Selçuklu dönemi. Aynı zamanda sağlık alanında da Kayseri çok iyi bir noktada. 16 ilçemiz var. Kayseri'nin hem doğal güzellikleri var bunun yanında da bisiklet için en uygun şehir. Aynı zamanda Kayseri 100 yıl önce uçak yapmış bir şehir. 200'e yakın uçağını da ihraç etmiş o günün şartlarında. Şimdi tekrar bu yönde çalışmalar var, epeyce de mesafe aldı."

Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri Fatma Özsoy ise heyetin Kayseri'de olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek; "Kayseri kış turizmini yerinde görmek çok önemli. Özellikle bakanlığımız, TGA, GO Türkiye ve Büyükşehir Belediyemizin öncülüğünde böyle bir deneyim yaşadıkları için çok memnunlar. Özellikle tek tek sorduk hepsine. Yerinde gördükleri için deneyimledikleri için çok şanslılar ve özellikle fiyat farkını sordular. Fransa ile Türkiye Erciyes, yarısından bile az olduğuna değinildi. O ilgilerini çekti" diye konuştu. Kayseri'de 4 Organize Sanayi Bölgesi, 1 Serbest Bölge ve Sera Organize Sanayi Bölgesi girişimi olduğunu dile getiren Başkan Büyükkılıç, aynı zamanda Kayseri'nin bir enerji koridoru olduğunu ifade ederek, Güneş Enerji Santrali projeleri, Rüzgar Enerji Santrali projeleri, Hidroelektrik Enerji Santrali projeleri olan ve yer altı maden zenginliklerinin oldukça fazla yer aldığı bir şehir olduğunu dile getirdi. Kayseri'nin insanlarının cömert ve konuksever olduğunu da dile getiren Büyükkılıç, zenginlikler şehri Kayseri sunumu ile görsel olarak Kayseri'yi anlattı. Başkan Büyükkılıç, gecesi de gündüzü de bir başka güzel olarak nitelediği Kayseri'yi tüm zenginlikleri ve ayrıntıları ile konuklarına tanıttı. Kış turizminin amiral gemisi olan ve Alp disiplinine göre hizmet veren Erciyes Kayak Merkezi'nin ulaşımının İstanbul'dan uçakla 1 saat sürdüğünü de kaydeden Büyükkılıç, Kayseri'nin her yönüyle keşfedilmesi gereken bir şehir olduğuna vurgu yaptı. Ayrıca Paris Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşavirliği heyeti, ziyaret kapsamında Türkiye'nin önde gelen kış turizm merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi'ni inceleyerek, Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu ve ekibinden kapsamlı bir brifing aldı. Heyetin sorular, içtenlikle cevaplanırken, maket üzerinde de Erciyes Kayak Merkezi'nin fonksiyonları tek tek anlatıldı.

Heyetten kültür kenti Kayseri'ye hayranlık dolu gezi

Ardından şehir merkezinde gerçekleştirilen kültür gezisinde heyet, Kayseri'nin asırlara meydan okuyan tarihi ve kültürel zenginliği karşısında adeta büyülendi. Selçuklu Uygarlığı'nın izlerini taşıyan Selçuklu Uygarlığı ve Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi, mimarlık dehası Mimar Sinan'ın Kayseri'de ayakta kalan tek eseri olan Kurşunlu Camii, şehrin kalbi konumundaki Cumhuriyet Meydanı, ihtişamlı duruşuyla Tarihi Kayseri Kalesi ve yüzyıllardır ticaretin nabzını tutan Kapalıçarşı, heyetin en çok ilgi gösterdiği duraklar arasında yer aldı. Paris heyeti, gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında pastırmacı esnafıyla bir araya geldi. Ziyaret esnasında ikramlar sunuldu ve kapsamlı fotoğraf ile video çekimleri yapıldı. Tarihin, kültürün ve yaşamın iç içe geçtiği bu eşsiz mekanları ilgiyle gezen gazeteci ve influencerlar, Kayseri'nin köklü geçmişini günümüzle buluşturan şehir kimliğinden duydukları hayranlığı dile getirirken, kentin özgün dokusunun ve korunmuş tarihi mirasının uluslararası ölçekte büyük bir değer taşıdığını ifade etti.

Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri Fatma Özsoy öncülüğünde Kayseri'ye gelen heyette; basın mensuplarından Gegout Salome Algıabonı, Talık Lolaw Ladıslawalucıe yer alırken, sosyal medyada kitlelere hitap eden influencerlar Hoet Indıana, Rıchter Epgryffon Jenny Stephanı Emyrıamfrıda, Raffestın Solene, Mussler Chloe Emarıne Cyrıl, Jalou Valentıne Laurence Florence ve Ifı Lısacecılec de bulundu. Heyet, kentin tarihi güzelliklerini belgelemek amacıyla fotoğraf ve video çekimleri yaptı.