Başkan Büyükkılıç, Ramazan'da Yaşlıları Unutmadı - Son Dakika
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Başkan Büyükkılıç, Ramazan'da Yaşlıları Unutmadı

Başkan Büyükkılıç, Ramazan\'da Yaşlıları Unutmadı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Hacı Rukiye Gazioğlu Huzurevi'ni ziyaret ederek huzurevi sakinlerine Ramazan tebriklerini iletti ve onlara gül takdim etti. Ziyaret sırasında birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı.

26.03.2025 13:45  Güncelleme: 13:47
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ramazan'da yaşlı çınarları unutmadı. Hacı Rukiye Gazioğlu Huzurevi'ni ziyaret eden Büyükkılıç, "Dua kaynağımız olan siz büyüklerimize minnet duyuyoruz, sizlerin hizmetkarıyız" dedi.

Hacı Rukiye Gazioğlu Huzurevi sakinlerini ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, dua kaynakları ulu çınarların Ramazan-ı Şerif'lerini tebrik etti. Başkan Büyükkılıç, ziyarette Mustafa Kumlu Uluçınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi Korosu'nun gönüllere dokunan birbirinden güzel şarkılarına, türkülerine ulu çınarlarla birlikte eşlik etmenin mutluluğunu da yaşadı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın, huzurevi sakinlerine tek tek gül takdiminde bulunarak yaşlı çınarlarla sohbet ettiği ziyarette, ulu çınarların yaklaşan Kadir Gecesi'ni ve Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Başkan Büyükkılıç, dua kaynağı olarak nitelediği yaşlı çınarlar ile buluştuğu ziyarette şunları söyledi:

"Dua kaynağımız olan siz büyüklerimize minnet duyuyoruz, sizlerin hizmetkarıyız. Ramazan'ınızı bir kez daha tebrik ediyoruz, Kadir Gecenizi şimdiden tebrik ediyor, inşallah huzur içinde Ramazan Bayramı'na hep beraber erişmemizi temenni ediyorum."

Konuşmasında, keyifli dakikalar geçirdiklerini dile getiren Büyükkılıç, Ramazan boyunca dualar edildiğini kaydederek, ulu çınarların daha nice Ramazan ve bayramlara erişmelerini diledi.

Ziyarette dualar ve temennilerde bulunan Başkan Büyükkılıç, birlik ve beraberliğin önemine işaret ederek, "Birlik beraberlik içerisinde olan insanlar olduğumuz sürece bize kimsenin gücü yetmez. İyi ki varsınız. Bizlerin dua kaynağısınız" ifadelerinde bulundu.

Zeybek gösterileri, dans gösterileri ve çeşitli türkülerin de söylendiği buluşmada, ulu çınarlar Ramazan'ın ruhuna uygun olarak keyifli ve huzurlu bir atmosferi soludu.

Huzurevindeki buluşmada Başkan Büyükkılıç'a, AK Parti Kayseri İl Başkan Vekili Muammer Topsakal, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mücahid Soyak ve daire başkanları da eşlik etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Büyükkılıç, Ramazan'da Yaşlıları Unutmadı - Son Dakika

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