Başkan Büyükkılıç, Sabah Namazı Buluşmasında Çocuklarla Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Başkan Büyükkılıç, Sabah Namazı Buluşmasında Çocuklarla Bir Araya Geldi

Başkan Büyükkılıç, Sabah Namazı Buluşmasında Çocuklarla Bir Araya Geldi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen sabah namazı buluşmasında çocuklarla bir araya geldi. Büyükkılıç, sonrasında İzzet Öksüzkaya Ortaokulu'nu ziyaret etti.

14.01.2025 11:37  Güncelleme: 11:40
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sabah namazı buluşması programı kapsamında Nasrullahzade Camii'nde çocuklarla buluştu. Daha sonra İzzet Öksüzkaya Ortaokulu'nu ziyaret eden ve öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılanan Büyükkılıç, okul idarecileri ile bir araya geldi.

Bizzat sahada yürüttüğü yerel yönetim hizmetlerinin yanı sıra çeşitli etkinlik ve organizasyonlar vesilesiyle her kesimden vatandaşla bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, bu kez Melikgazi Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen sabah namazı buluşması çerçevesinde çocuklarla buluştu.

Melikgazi ilçesi Altınoluk Mahallesi'nde bulunan Nasrullahzade Camii'nde sabah namazı buluşmasına Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ali Hasdal ile Mücahid Soyak ve çocuklar katıldı.

Sabah namazının ardından çocuklar ve vatandaşların sıcak ve samimi ilgisi ile karşılaşan Başkan Büyükkılıç, çocuklarla günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. Büyükşehir Belediyesi KAYTUR A.Ş. tarafından namaz çıkışı cami önünde vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulunuldu.

Programı değerlendiren Başkan Büyükkılıç, "Melikgazi Milli Eğitim Müdürlüğü'müzün düzenlediği sabah namazı buluşmasında, Nasrullahzade Camii'miz bu sabah çocuklarımızın neşesi ve dualarıyla dolup taştı. Bu anlamlı buluşmaya katılan tüm öğrenci kardeşlerimize ve emeği geçen herkese yürekten teşekkür ederim. Sabahımız hayır olsun" dedi.

Büyükkılıç'tan İzzet Öksüzkaya Ortaokulu'na ziyaret

Başkan Büyükkılıç, sabah namazı buluşmasının ardından, İzzet Öksüzkaya Ortaokulu Müdürü Ahmet Saçu'nun daveti üzerine okulu ziyaret etti. Öğrenciler tarafından okul girişinde çiçeklerle karşılanan Büyükkılıç, okulda idarecilerle bir araya gelerek onlarla sıcak ve samimi bir ortamda çay eşliğinde sohbet etti.

Ziyaret vesilesiyle okulun hayırseveri, Kayserili olan ve Adana'da yaşayan iş insanı İzzet Öksüzkaya ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, öğrenci ve velileri ile sabah namazında buluştuklarını dile getirerek "Sizlere de dua ettik. Hayırla andık. Geçmişlerinizi rahmetle anıyoruz. Kayseri'miz hayırseverler şehri derken bunu laf olsun diye söylemiyoruz. Her ne kadar siz Adana'daysanız da gönlünüz burada. Yatırımlarınız elhamdülillah hayırseverlik anlamında burada. Sizlere minnet duyuyor teşekkür ediyoruz. Cenab-ı Allah rızasına uygun inşallah hayırlı hizmetlere kazandıklarınızla vesile kılsın diyoruz. Bin 300 öğrenci size dua ediyor" diye konuştu.

Hayırsever iş insanı İzzet Öksüzkaya ise Başkan Büyükkılıç'a ve belediye başkanları ile Milli Eğitim Kurumları müdürlerine teşekkür ederek, saygılar sunduğunu ifade etti. İzzet Öksüzkaya Ortaokulu ziyaretinin ardından değerlendirmelerde bulunan Büyükkılıç, "Kıldığımız sabah namazı sonrasında okul müdürümüzün daveti üzerine Melikgazi Belediye Başkanımız Mustafa Palancıoğlu ve İl Milli Eğitim Müdürümüz Coşkun Esen ile birlikte ziyaret ettik. İzzet Öksüzkaya Ortaokulu'nu ziyaretlerimiz sırasında okulumuza ismini veren hemşehrimiz, hayırseverimiz İzzet Öksüzkaya ile telefonla görüşerek, yaptığı hayırlı hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür ettik" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Büyükkılıç, Sabah Namazı Buluşmasında Çocuklarla Bir Araya Geldi - Son Dakika

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