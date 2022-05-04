Başkan Büyükkılıç sivil toplum kuruluşları ile bayramlaştı - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Kayseri Şubesi, Oto Sanatkarlar Odası ve Türk Kızılay'ının düzenlediği bayramlaşma programlarına katıldı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Kayseri Şubesi ev sahipliğinde gerçekleşen bayramlaşma programına Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç'ın yanı sıra AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, AK Parti Kayseri Milletvekili ve AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Hülya Nergis ve İsmail Tamer, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve ilçe belediye başkanları katıldı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer, şehrin tüm ekonomi, paydaşlarını tek bir çatıda oluşturacak olan Kayseri Ekonomik Platformu'nun kurulmasını talep edip, konu ile ilgili Başkan Büyükkılıç'ın öncülük edip, başkanlık yapmasını talep etti.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Kayseri Şubesinin düzenlediği Geleneksel Bayramlaşma Programı'nda konuşan Başkan Büyükkılıç, dernek yöneticilerinin ve bayramlaşma törenine katılan üyelerin Ramazan Bayramı'nı kutladı. Büyükkılıç, Akmermer'in talebi üzerine "Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği bizim her zaman gurur ve onur duyduğumuz, göğsümüzü gere gere bizden birileri diye nitelendirdiğimiz kuruluşumuzdur. Onun önerileri bizim için önemlidir, tavsiyesini dar çerçevede konuşup, değerlendirip, en kısa zamanda hayata geçirmek adına istişare edeceğiz" dedi.

Daha sonra Kayseri Oto Sanatkarlar Odası'nın düzenlediği bayramlaşma programında esnaflarla bayramlaşan Büyükkılıç, esnafları ve dernekleri kucaklayan anlayış içerisinde çalışmaların süreceklerini belirtti. Ardından Başkan Büyükkılıç, Eğitim Bir Sen Kayseri Şubesi'ne geçerek, sendika üyelerinin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Son olarak Türk Kızılay Kayseri Ok Burcu İletişim Merkezi'nde Türk Kızılay Kayseri Şube Başkanlığı tarafından Ramazan Bayramı Bayramlaşma Programına katılan Başkan Büyükkılıç, şube üyeleri ve Kızılay gönüllüleri ile bayramlaştı.

Türk Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli, başkandan öte ağabeylik ve rehberlik yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a bu zamana kadar verdiği desteklerinden dolayı teşekkür ederken, Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Başkanı Ahmet Taş ise 115 gönüllü kültür kuruluşu olduğunu, Kızılay'ın da üyeleri olduğunu belirtti.

Başkan Büyükkılıç da, bayramlaşma programında yaptığı konuşmada, sivil toplum teşkilatlarının tamamı ile ilgili çalışmalarının devam edeceğini vurgulayarak, "Kurum ve kuruluşlarımız elhamdülillah emin ellerde. Demek ki emin ellerde olunca bir anlam ifade ediliyor, o zaman hayırlı hizmete vesile oluyor. Kızılay'ımız ve sivil toplum kuruluşlarımız milletin, halkın sesi olma yolunda irade gösteriyor. Bu anlayış içerisinde hizmetler yapılıyor" dedi.

Ortak akıl ve istişare ile dayanışma içerisinde birlikteliği zenginleştirerek hizmetleri yapmaya devam edeceklerini ifade eden Büyükkılıç, "Bir bayram havası içerisinde çalışmalar yapılıyor, bunu görünce keyif alıyor, Allah'a şükrediyoruz. Daha nice bayramlara diye dua ve temennide bulunuyorum" diye konuştu. - KAYSERİ