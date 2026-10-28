Başkan Büyükkılıç’tan 103. yıla güçlü mesaj: "Cumhuriyet, geleceğe taşıdığımız en büyük emanetimizdir"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhuriyet'in kuruluşunun 103'üncü yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Cumhuriyet'in; bağımsızlığın, milli iradenin ve ortak geleceğe duyulan inancın en güçlü simgesi olduğunu vurguladı. Büyükkılıç, "Cumhuriyet, geleceğe taşıdığımız en büyük emanetimizdir" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Büyükkılıç, yayımladığı mesajında, Türk milletinin bağımsızlık uğruna verdiği eşsiz mücadelenin en büyük kazanımlarından biri olan Cumhuriyet'in, bugün de Türkiye'nin geleceğine ışık tuttuğunu belirtti. Cumhuriyet'in yalnızca bir yönetim biçimi değil; milletin kendi kaderini tayin etme iradesinin, birlik ve beraberliğinin, özgür ve güçlü bir gelecek idealinin simgesi olduğunu ifade etti.

"Cumhuriyet, Milletimizin En Büyük Gururudur"

Cumhuriyet'in temelinde fedakarlık, inanç ve bağımsızlık kararlılığı bulunduğunu vurgulayan Başkan Büyükkılıç, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, aziz milletimizin büyük fedakarlıklarla kazandığı bağımsızlık mücadelesi, 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilanıyla tarihi bir dönüm noktasına ulaşmıştır. Cumhuriyetimiz, milletimizin özgürlüğüne ve geleceğine sahip çıkma iradesinin en güçlü ifadesi, en büyük gururudur. Bu büyük mirası korumak, değerlerini yaşatmak ve her alanda daha ileriye taşımak hepimizin görevidir."

"Güçlü Türkiye, Güçlü Şehirlerle Yükselir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda üretim, bilim, teknoloji ve kalkınmanın önemine dikkat çeken Büyükkılıç, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında daha güçlü bir Türkiye için kararlılıkla çalışılması gerektiğini belirtti.

Kayseri'nin üretim gücü, girişimci ruhu ve çalışkan insanlarıyla ülke kalkınmasına önemli katkılar sunduğunu kaydeden Büyükkılıç, "Bizler de yerel yönetim anlayışımızla şehrimizi daha yaşanabilir, daha üretken ve daha güçlü bir geleceğe hazırlıyoruz. Altyapıdan ulaşıma, kültürden sanata, bilimden sosyal belediyeciliğe kadar her alanda hemşehrilerimize hizmet ederken, gençlerimizin ufkunu açan ve şehrimizin gelişimine katkı sağlayan çalışmalara önem veriyoruz. Çünkü Cumhuriyetimizin geleceği, üreten, araştıran, düşünen ve kendine güvenen nesillerle daha da güçlenecektir" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet'in kazanımlarını geleceğe taşımanın yolunun milli birlik ve beraberliği korumaktan geçtiğini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, ortak değerler etrafında kenetlenmenin Türkiye'nin en büyük gücü olduğunu ifade etti.

Büyükkılıç, mesajının sonunda şu değerlendirmelerde bulundu:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Milli Mücadele'mizin bütün kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyor; ülkemize huzur, milletimize birlik ve beraberlik, geleceğimize umut temenni ediyorum. Cumhuriyetimizin ilelebet payidar olması temennisiyle, nice yüzyıllara hep birlikte ulaşmayı diliyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."