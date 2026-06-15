Başkan Büyükkılıç\'tan 8. Kayserililer Zirvesi\'nde birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 8. Kayserililer Zirvesi'ne katıldı.

Programda konuşan Başkan Büyükkılıç, "Şehrimizle ilgili güzellikleri paylaşmak bizim için önemli. Ulaşımıyla, kültürel çalışmalarıyla, turizmiyle, gastronomisiyle şehrimizi geleceğe hazırlıyoruz" dedi. KAYFED Genel Başkanı Temel de Büyükkılıç'a, Kayseri İl Tanıtım Günleri'ne verdiği destekten dolayı teşekkür ederken TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar ise Büyükkılıç'ın belediyecilikteki başarısını, "Her ne kadar kendisi tıp doktoruysa da belediyecilikte profesör" sözleri ile övdü.

Kayseri Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu (KAYFED) tarafından İstanbul'da bir otelde düzenlenen zirveye, Başkan Büyükkılıç ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar'ın yanı sıra AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Birlik Vakfı Kurucular Kurulu Başkanı Yaşar Karayel, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, KAYFED Genel Başkanı Muhammed Ali Temel, STK temsilcileri, iş insanları ve İstanbul'da yaşayan Kayserililer katıldı.

Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan zirvede konuşan Başkan Büyükkılıç, düzenlenen organizasyondan dolayı KAYFED Genel Başkanı Muhammed Ali Temel'e teşekkür ederek, "Birliğin, beraberliğin, dayanışmanın en güzel örneklerini sergileyen bir yaklaşım ve duruş" dedi.

Büyükkılıç, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Kayseri Vali Yardımcısı Şenol Esmer'e Allah'tan rahmet dileyerek, "Birlikte mesai yaptığımız, şehrimize hizmet eden, tevazuu içerisinde üretici ve katkı sağlayan bir yaklaşım ile görev yaptı. Allah'tan rahmet diliyorum, başımız sağ olsun diyorum. Cenab-ı Allah ailesine sabırlar versin" diye konuştu.

"Hizmet ediyoruz, sizlere layık olmaya çalışıyoruz"

Kayseri'nin kadim bir medeniyetler şehri olduğuna dikkat çeken Başkan Büyükkılıç, "Şehrimizle ilgili güzellikleri paylaşmak bizim için önemli. Sizlere hizmetkar olmak, şehrimizi daha iyi noktaya taşımak adına gerek Büyükşehir olarak gerek diğer belediye başkanı kardeşlerimiz olarak ve olmazsa olmazımız bakanlarımız ve milletvekillerimizle el ele vermek suretiyle çalışıyoruz. Değerlerine bağlı, bayrağına bağlı, vatanına, milletine, devletine bağlı Anadolu insanları olarak hizmet ediyoruz, sizlere layık olmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Büyükkılıç, şehir dışında ve yurt dışında yaşayan Kayserililerin, Kayseri'nin gür sesi olduğunu dile getirerek, "Sizler de gerek İstanbul'da, gerek diğer şehirlerde, yurt içinde yurt dışında adeta bizim gür sesimizsiniz. İstanbul'daki dostlarımıza, hayırsever güzel insanlara, yüz akımız olan siz canlarımıza minnet duyuyor, teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

KAYFED tarafından 11-14 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Kayseri İl Tanıtım Günleri etkinliğinden dolayı da teşekkür eden Başkan Büyükkılıç, "Kayseri'mizin tatlarını ön plana çıkartan, Kayseri'yi bir bakıma buraya taşıyan bu çalışmaya katkı sağlayan valiliğimiz, belediyelerimiz ve özellikle borsamız, ORAN'ımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

"El ele veriyoruz, dayanışıyoruz"

Büyükkılıç, konuşmasında birlik, beraberlik vurgusu yaparak şunları söyledi:

"Sarız'ımızla, Pınarbaşı'mızla, Akkışla'mızla, Felahiye'mizle, Özvatan'ımızla, Sarıoğlan'ımızla, Bünyan'ımızla, Tomarza'mızla, Talas'ımızla, Melikgazi'miz, Kocasinan'ımız, Yahyalı'mız, Yeşilhisar'ımız, İncesu'muz, Develi'miz, Hacılar'ımızla birliğin, beraberliğin, dayanışmanın en güzel örneklerini sergiliyoruz. El ele veriyoruz, dayanışıyoruz, bunu da her yerde paylaşıyoruz. Kayseri'mizi geleceğe taşıyacak, gençlerimize güzel bir gelecek bırakacak ve belediyecilik açısından örnek belediyecilik uygulamaları geçmişten beri yapan ve emeği geçen tüm belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum."

Kayseri'yi daha güzel bir geleceğe hazırlamak adına her alanda var olduklarını kaydeden Başkan Büyükkılıç, "Ulaşımıyla, kültürel çalışmalarıyla, turizmiyle, gastronomisiyle sizlere layık bir hizmet anlayışıyla şehrimizi geleceğe hazırlıyoruz. Yurt içindeki ve yurt dışındaki tüm hemşehrilerimize saygılar sunuyorum. Teşriflerinizden dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar da Kayseri'nin zenginliklerini ve tüm kültürel değerlerini tanıtma noktasında gayret göstermenin önemine değindi. Akar, Kayseri'nin 2027 TÜRKSOY Türk Dünyası Kültür Başkentliği ve 2029 Dünya Spor Başkentliğine ayrı bir parantez açarak, "Sağ olsunlar valimiz, belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz hep beraber bu noktaya getirdik" dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler ise düzenlenen organizasyondan dolayı KAYFED Genel Başkanı Temel'e ve katılımlarından dolayı protokol üyelerine teşekkür ederken Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar da 2. Kayseri Günleri'nin akabinde 8. Kayserililer Zirvesi'nde bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın tüm Kayserililere selamlarını iletti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ise organizasyondan dolayı KAYFED'e teşekkür ederek Kayseri'nin sıradan bir şehir olmadığını ve Kayserililerin Kayseri sevgisine, çalışkanlık ve üretkenliğine vurgu yaptı.

KAYFED Genel Başkanı Muhammed Ali Temel de geleneksel hale getirdikleri Kayserililer Zirvesi'nde dünyanın dört bir yanından Kayserililerle bir araya geldiklerini söyleyerek tüm katılımcılara teşriflerinden dolayı teşekkür etti.

Konuşmaların ardından plaket takdim törenine geçilirken, KAYFED Genel Başkanı Muhammed Ali Temel tarafından Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve protokol üyelerine plaket takdiminde bulunuldu. KAYFED Genel Başkanı Temel, "Burada özellikle Büyükşehir Belediye Başkanıma bir teşekkür daha etmek istiyorum. Kayseri tanıtım günlerini gerçekleşiyorsa en büyük emeklerden bir tanesi Kayseri'mizin atom karıncası, Türkiye'nin en çalışkan belediye başkanı, Memduh Başkanıma teşekkür ediyoruz" dedi. TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ise Büyükkılıç'ın belediyecilikteki başarısını, "Her ne kadar kendisi tıp doktoruysa da belediyecilikte profesör" sözleri ile övdü.

Öte yandan Başkan Büyükkılıç, zirvede İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından zirveye katılan Kayserililerle yakından ilgilenerek, samimi sohbetler gerçekleştirirken, günün anısına hatıra fotoğrafları çektirmeyi de ihmal etmedi. - KAYSERİ