Başkan Büyükkılıç'tan Ankara çıkarması: Spor hedefleri ve yerel yönetim vizyonu masada - Son Dakika
Başkan Büyükkılıç'tan Ankara çıkarması: Spor hedefleri ve yerel yönetim vizyonu masada

Başkan Büyükkılıç\'tan Ankara çıkarması: Spor hedefleri ve yerel yönetim vizyonu masada
26.03.2026 11:32  Güncelleme: 11:34
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Ankara programında Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Kayseri'nin spor yatırımları ve uluslararası hedeflerini değerlendirirken, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir başkanlığındaki...

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Ankara programında Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Kayseri'nin spor yatırımları ve uluslararası hedeflerini değerlendirirken, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir başkanlığındaki toplantıda ise yerel yönetim vizyonu doğrultusunda hizmet belediyeciliğini masaya yatırdı.

Başkan Büyükkılıç, başkent Ankara'da gerçekleştirdiği program kapsamında önemli temaslarda bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilk olarak Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile bir araya gelerek, Kayseri'nin spor alanındaki mevcut durumu ve gelecek hedeflerini kapsamlı şekilde ele aldı. Görüşmede, 2024 Avrupa Spor Şehri ünvanına sahip olan Kayseri'nin, Altın Bayrak ödülüyle taçlandırılan spor başarıları ve 2029 Dünya Spor Başkenti adaylığı süreci değerlendirildi. Başkan Büyükkılıç, şehrin spor altyapısının güçlendirilmesi, gençliğe yönelik yatırımların arttırılması ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapma hedefleri doğrultusunda yürütülen çalışmaları Bakan Bak'a aktardı. Büyükkılıç, nazik ev sahipliği dolayısıyla Bakan Bak'a teşekkür etti. Başkan Büyükkılıç, Ankara temasları kapsamında, ayrıca AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir başkanlığında düzenlenen İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na da katıldı. Toplantıda, yerel yönetimlerin hizmet kalitesinin arttırılması ve şehirlerin daha yaşanabilir hale getirilmesi yönünde yürütülen çalışmalar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu yerel yönetim vizyonu istikametinde hareket ettiklerini vurgulayan Büyükkılıç; AK Partili belediyeler olarak vatandaşlara en iyi hizmeti sunma hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti. Başkan Büyükkılıç, ortak akıl ve istişare kültürüyle yürütülen bu toplantıların, belediyecilik anlayışını daha ileriye taşıma noktasında büyük önem taşıdığını belirterek, Kayseri için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Büyükkılıç'tan Ankara çıkarması: Spor hedefleri ve yerel yönetim vizyonu masada - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Başkan Büyükkılıç'tan Ankara çıkarması: Spor hedefleri ve yerel yönetim vizyonu masada - Son Dakika
