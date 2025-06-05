Başkan Büyükkılıç'tan anlamlı 'bayram' ziyaretleri - Son Dakika
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Yerel

Başkan Büyükkılıç'tan anlamlı 'bayram' ziyaretleri

Başkan Büyükkılıç\'tan anlamlı \'bayram\' ziyaretleri
05.06.2025 17:43  Güncelleme: 17:47
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Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşlarla, protokol üyeleriyle ve şehrin kahramanlarıyla bir araya geldi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşlarla, protokol üyeleriyle ve şehrin kahramanlarıyla bir araya geldi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kurban Bayramı kapsamında Arefe Günü yoğun bir bayramlaşma programına katıldı. Bayramın birlik ve beraberlik ruhuna yakışır bir şekilde hem protokol hem de halkla buluşan Başkan Büyükkılıç, şehit yakınları, gaziler, emniyet ve jandarma personeli ile huzurevi sakinlerini de unutmadı.

Önce Kayseri Valiliği'nin ev sahipliğinde düzenlenen resmi bayramlaşma törenine katılan Başkan Büyükkılıç, burada TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Vali Gökmen Çiçek, milletvekilleri Ayşe Böhürler, Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı ve Sayın Bayar Özsoy, siyasi parti temsilcileri ve il protokolü ile bir araya geldi. Vatandaşlarla da bayramlaşan Büyükkılıç, bu özel günün dayanışma ve kardeşlik duygularını pekiştirdiğini vurguladı.

Kayseri Valiliği'nde düzenlenen bayramlaşma töreninde konuşan Başkan Büyükkılıç, tören vesilesiyle Kayserililerle bir arada olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, huzur içerisinde bu süreci yöneteceklerini söyledi.

"Bayram Huzur Demek, Kardeşlik Demek, Dayanışma ve Birlik, Beraberlik Demek"

Büyükkılıç, bayram dolayısıyla seyahat eden vatandaşlara da trafik kurallarına uyma çağrısında bulunarak, şunları söyledi:

"Bayram huzur demek, kardeşlik demek, dayanışma ve birlik, beraberlik demek. Hasretlik duygularının giderildiği ortam demek. Bayram vesilesiyle diğer şehirlerden gelen ya da şehrimizden başka yerlere giden vatandaşlarımıza da bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Lütfen trafik kurallarına uyalım, sevincimizi hüzne dönüştürmeyelim. Başta Kayserili hemşehrilerimiz olmak üzere tüm İslam aleminin bayramını tebrik ederken, birlik, beraberlik ve dayanışmamıza vesile olmasını, sağlıklı ve huzur içerisinde bayramlar yaşamamızı Mevla'm lütfetsin diye dua ve temennide bulunuyorum."

Mazlum coğrafyalarda akan gözyaşına da dikkat çeken Başkan Büyükkılıç, "Elbette bayram sevincini yaşarken Gazze'de olduğu gibi başka mazlum coğrafyalarda olduğu gibi maalesef kan ve gözyaşının olduğu ortamlar da var. İnsanlık bitti dediğimiz boyutlarını yaşadığımız ve dünyanın seyrettiği bu süreç içerisinde elbette bizlerin de üzerimize düşeni yapma yönünde irade göstermemiz gerektiğini hatırlatıyorum" ifadelerini kullandı.

Şehit Yakınları ve Gazilere Vefa

Valilik programının ardından, beraberindeki heyetle birlikte şehit ailelerini ve gazileri ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, Muharip Gaziler Derneği ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği'ne bayram tebrikinde bulundu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Valiliği iş birliği ile hayata geçirilen, şehit yakınları ve gaziler için özel olarak hazırlanan lokal salonunda şehit aileleri ile sıcak ve samimi bir buluşma gerçekleştirilirken, günün anısına toplu hatıra fotoğrafı çektirildi.

Güvenlik Güçlerine Bayram Ziyareti

Şehirdeki güvenlik ve huzurun teminatı olan İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'nü de unutmayan Başkan Büyükkılıç, personelin bayramını kutladı. Büyükkılıç, asayiş hizmetlerini yürüten güvenlik mensuplarına özverili çalışmaları için teşekkür etti.

Huzurevinde Bayram Sevinci

Bayram dolayısıyla Hacı Rukiye Gazioğlu Huzurevi'ni de ziyaret eden Başkan Büyükkılıç ve beraberindeki heyet, ulu çınarlarla tek tek ilgilenerek sohbet etti. Huzurevi sakinlerine karanfil dağıtan Büyükkılıç, dua etti, dualar aldı ve "Huzur içinde daha nice bayramlara" temennisinde bulundu.

Teşkilatla Geleneksel Bayramlaşma

Kurban Bayramı programı kapsamında AK Parti İl Teşkilatı'nı da ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, partililerle bayramlaşarak birlik ve beraberlik mesajı verdi. Büyükkılıç, Kayseri için el birliğiyle çalışmaya devam edeceklerini ifade ederek, hayırlı bayramlar temenni etti.

Gün boyunca gerçekleştirdiği temaslarla gönüllere dokunan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehrin her kesimiyle bayram sevincini paylaşarak sosyal dayanışma ve birlik ruhunu pekiştirdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Büyükkılıç'tan anlamlı 'bayram' ziyaretleri - Son Dakika

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