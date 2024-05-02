Kayseri'de Bilim ve Sanat Projeleri Gençlerle Buluşacak - Son Dakika
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Kayseri'de Bilim ve Sanat Projeleri Gençlerle Buluşacak

Kayseri\'de Bilim ve Sanat Projeleri Gençlerle Buluşacak

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin bilimin ve sanatın da merkezi olmasına yönelik büyük gayret gösterirken, yeni dönemde Gezici Bilim Otobüsü, Bilim Şenlikleri ve Bilişim Akademisi gibi önemli projeleri gençlerle buluşturacak.

02.05.2024 11:26  Güncelleme: 11:41
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Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin bilimin ve sanatın da merkezi olmasına yönelik büyük gayret gösterirken, yeni dönemde Gezici Bilim Otobüsü, Bilim Şenlikleri ve Bilişim Akademisi gibi önemli projeleri gençlerle buluşturacak.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin bilimin merkezi olmasına yönelik yatırım ve hizmetlerin yeni 5 yılda da süreceğini kaydetti. Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye'deki 6 TÜBİTAK destekli Bilim Merkezi'nden birisi olan Kayseri Bilim Merkezi'nin ziyaretçilerine bilimin sırlarına yönelik hizmetler verirken, bilimsel bilgilerin öğretildiği adeta bir okul olarak da görev üstlendiğini vurguladı.

Gezici bilim otobüsü, kapı kapı bilimi anlatacak

Yeni dönemde de 'Bilim Merkezi Kapınızda' sloganı ile Gezici Bilim Otobüsü Projesi'ni hayata geçireceklerini duyuran Büyükkılıç, "Gezici Bilim Otobüsü projemiz başta çocuk ve gençler olmak üzere tüm yaş guruplarına hitap edecek. Kapı kapı gezecek olan Bilim Otobüsü, özellikle öğrencilere deneyler yaptırarak bilime ilgilerini çekmeye çalışacak" diye konuştu.

Bilim şenlikleri gerçekleştirilecek

Başkan Büyükkılıç, Millet Bahçesi'nde büyük bilim şenlikleri de düzenleyeceklerini vurgulayarak, "Ayrıca Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde TÜBİTAK ile koordineli bilim şenlikleri gerçekleştireceğiz" dedi.

Bilişim Akademisi kurulacak

Bilişim Akademisi de kuracaklarını hatırlatan Büyükkılıç, "Yine ilimizdeki öğrencilerden başarılı ve ilgili olanlar sınavla seçilerek, bu öğrencilerden oluşan bir bilim akademisi kurulacaktır. Oluşturulacak bilim akademisine, bilim heyeti ile metodolojik çalışmalar yaptırılacaktır" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak, farklı uygarlıkların beşiği olan Kayseri'de, sanayiye, turizme, sağlığa, eğitime ve gastronomi ile bilime de özel önem vereceklerini, bilime ve bilim severlere katkı sağlamaya devam edeceklerini sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Yerel, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri'de Bilim ve Sanat Projeleri Gençlerle Buluşacak - Son Dakika

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