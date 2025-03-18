Başkan Büyükkılıç\'tan gastronomi hamlesi: Mutfak Sanatları Merkezi\'nde sona doğru

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, gastronomi alanında önemli bir proje olacak Mutfak Sanatları Merkezi'nde incelemelerde bulunarak, son durum hakkında bilgi aldı.

Başkan Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, gastronomi alanında Kayseri'yi ulusal ve uluslararası alanda daha da ileriye taşıyacak önemli bir projede sona yaklaşıyor. Kayseri'nin zengin mutfak kültürünü tanıtmak amacıyla Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içinde inşa edilen Mutfak Sanatları Merkezi'nin yapımında sona gelindi.

Başkan Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ile birlikte merkezin inşaat çalışmalarını yerinde inceledi. Merkez içerisinde yapımı devam eden bölümleri gezen Başkan Büyükkılıç, Etüt ve Projeler Daire Başkanı Murat Baltacı ile Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Salih Özgöncü'den son durum hakkında bilgiler aldı.

Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin Kayserililerin gözdesi bir mekan olduğunu belirterek, "Burada yapılan sosyal tesislerle birlikte gastronomi alanındaki vizyon projelerimizi de hızla hayata geçiriyoruz" dedi.

Mutfak Sanatları Merkezi'nin Kayseri'nin mutfak kültürünü tanıtacak ve hem kültürel hem de turistik anlamda şehre değer katacağını ifade eden Başkan Büyükkılıç, bu projeyle, Kayseri'nin mutfağını dünyaya tanıtarak, turizm potansiyelini arttırmayı hedeflediklerini kaydetti.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan da projeyi takdirle karşıladığını belirterek, "Gerçekten muhteşem bir proje olacak. Başkanımıza bu değerli yatırımları için teşekkür ediyorum. Kayseri mutfağını dünyaya tanıtacak bu projeye imza atması, şehrimiz için büyük bir kazanım" dedi.

Mutfak Sanatları Merkezi, tamamlandığında gastronomi turizmine önemli bir katkı sunacak. - KAYSERİ