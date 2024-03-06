Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Sanayicilerle Buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) İstişare Toplantısı'na katılarak, sanayici ve iş insanları ile bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, "İstikrarın ne demek olduğunu en iyi sizler bilirsiniz" dedi.
Ticaret ve sanayinin merkezi olan Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde gerçekleşen toplantıya Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Sayın Bayar Özsoy ve Murat Cahid Cıngı, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan da katıldı.
Başkan Büyükkılıç, burada iş insanlarına hitap ederek, "Yüz akımız olan, gururumuz olan yatırımcı kardeşlerimiz, en son süreçte de asrın afeti olarak nitelendirilen deprem vesilesiyle fedakarlığın zirvesinde herkesin elinden tutan gayretinizden dolayı sizlere teşekkür ediyorum" dedi.
"İstikrarın ne demek olduğunu en iyi sizler bilirsiniz"
Sanayicilere 'istikrar' vurgusu yapan Büyükkılıç, "Sizlere layık olma yolunda gayret gösterirken, 16 ilçe, 1 büyükşehir aynı şekilde 17-0 olarak bu dönemde Cumhur İttifakı olarak Mevla'm sizlere layık olmayı nasip etsin. Değerli dostlarımız, kıymetli hayırsever hemşehrilerimiz, istikrarın ne demek olduğunu en iyi sizler bilirsiniz. Herkes istikrarı ve güvenli bir liman olarak yatırımcı açısından hem ülkemizin hem dünyanın bulunduğu konumu göz ardı etmez" diye konuştu.
Başkan Büyükkılıç, yatırım ve hizmetlerini 'önce insan' odaklı gerçekleştirdiklerinin altını çizerek, "Yatırımlar ve hizmetlerde fedakarlığın zirvesindeyiz, gerek büyükşehir, gerekse ilçe belediyeleri olarak yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koştuk. Önce insan odaklı yaptığımız ve yapacağımız çalışmalarımızla sizlere layık olmaya gayret edeceğiz. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın sözü bizim olmazsa olmazımızdır" ifadelerini kullandı.
Kayseri'nin ticaret, sanayi, tarım ve hayvancılık ile turizm şehri olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, "Akıllı şehir ve yapay zeka projeleri, teknolojiyi göz ardı etmeyerek daha kalitelisini, daha niteliklisini sağlama yönünde gayret göstereceğiz. GES, RES, biyogaz projelerini de hayata geçiriyoruz" dedi.
"Yatırımcı, istihdam, katma değer, ihracat bizim için önemlidir"
Başkan Büyükkılıç, ulaşım ile ilgili bazı beklentilerin olduğunu, üzerine düşeni yapacaklarını belirterek, "Maliye Bakanımızın bize bir tavsiyesi vardı. Organize sanayilerimizi ve serbest bölgemizi demiryolu ile buluşturma projesi, bu konu ile ilgili talimatımı verdim. Değerli OSB başkanlarıyla, serbest bölgede Mustafa başkanımızla birlikte ne gerekiyorsa yapacağımız yönünde gayret göstereceğiz. Ankara boyutunda görüşüyoruz, bunu mutlaka yapmamız, öncelememiz gerekiyor. Yatırımcı, istihdam, katma değer, ihracat bizim için önemlidir. Sizleri sırtımızda taşısak az. Üzerimize ne düşüyorsa varız. Şehrimize sevdalıyız" ifadelerini kullandı.
AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy ise, "Memduh başkanım birçok şeyi söyledi, sizler birçok şeyi biliyorsunuz. İstikrar çok önemli, özellikle sanayicilerimiz için istikrar olmazsa olmazdır" derken, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı da sanayicinin, yatırımcının fedakarlıklarını çok iyi bildiklerini ifade ederek, her bir sanayiciye teşekkür etti.
AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu da, "Yüzümüzü ak eden belediye başkanlarımız var. Belediye başkanlarımızın sahada, her aşamadaki çalışmaları, gayretleri bizlere yansıyor, biz de gurur duyuyoruz" dedi.
Başkan Yalçın: "Yerelde bu şehri en iyi şekilde yönettiğinizi biliyoruz"
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın da Kayseri'nin 2023 yılında 1,6 milyar dolarlık ithalat, 3,6 milyar dolarlık ihracat yaptığını, ilk 10'u zorlayan bir il olduğunu ifade etti. Yalçın, "Hükümetimizin, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı sevdasıyla hizmet ettiğine şahit oluyoruz. Sizlerin de yerelde bu şehri en iyi şekilde yönettiğinizi biliyoruz. Projeleri ile göğsümüzü kabartan siz değerli başkanlarımızın başarıları ile gurur duyuyoruz. Hizmet eden, proje üreten, çalışan ve başaran başkanlarımıza yeniden görev tevdi edileceğine canı gönülden inanıyoruz" şeklinde konuştu. - KAYSERİ
Son Dakika › Yerel › Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Sanayicilerle Buluştu - Son Dakika
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