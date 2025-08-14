Başkan Büyükkılıç; turizm zengini Soysallı\'da vatandaşlarla buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin doğa turizmi bakımından önemli mekanı olan Soysallı Milli Parkı'nı ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu.

Kayseri'nin turizm değerlerini ziyaret ederek, onlara yönelik proje ve yatırımlar gerçekleştirerek ve tanıtımını sağlayarak turizmin canlanması yönünde gayret gösteren Başkan Büyükkılıç, Develi ilçesinin eşsiz doğası ile öne çıkan Soysallı Mahallesi'ne ziyarette bulundu ve mahalle sakinleri ile bir araya geldi.

Ziyaretinde Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a mahalle sakinlerinin ilgisi de yoğun oldu.

Soysallı Mahallesi'nde Soysallı Milli Parkı'nı ziyaret eden Büyükkılıç, söz konusu güzelliklere yönelik yaptığı değerlendirmede, "Doğanın her tonunu barındıran manzarası, huzurlu atmosferi ve yemyeşil dokusuyla parkımız, misafirlerine görsel bir şölen sunuyor. Bu güzellikler içinde hemşehrilerimiz ve emekleriyle değer katan üreticilerimizle buluşmanın mutluluğunu yaşadık" ifadelerinde bulundu.

Büyükkılıç, Soysallı Milli Parkı'nda Çocuklara Kayserispor Forması Hediye Etti

Başkan Büyükkılıç, Soysallı Milli Parkı'nda bulunan çocuklarla da bir araya gelerek onlarla sohbet etti. Çocuklara Kayserispor forması hediye eden Büyükkılıç, fotoğraf çekindi, çocuklarla; 'sarı-kırmızı, en büyük Kayseri' sloganı attı.

Çocukların yanı sıra milli parkın, mahallenin sakinleriyle ve üreticileri ile de buluşarak sohbet eden Büyükkılıç, vatandaşların, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ni ziyaret ederek çok sevdikleri yönündeki açıklamalarını da dinledi. - KAYSERİ