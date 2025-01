Başkan Çavuşoğlu\'ndan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Yerel

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında bir mesaj yayımladı. Başkan Çavuşoğlu Denizli'de hizmet veren basın emekçilerinin her zaman yanlarında olduklarını ifade ederken basın özgürlüğünün korunması gerektiğinin altını çizdi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, basın emekçilerinin özlük haklarının korunması için oluşturulan ve basın yayın çatısı altında çalışan emekçilerin güvencesi olan 212 yasalı kanunun kabul edilmesi ile kutlanmaya başlayan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ile ilgili bir mesaj yayımladı. Gazetecilik mesleğinin toplumun ihtiyaçlarını ve sorunlarını gündeme taşıma açısından çok kıymetli olduğunu vurgulayan Başkan Çavuşoğlu mesajında, "Demokratik toplumların vazgeçilmez unsuru olan siz değerli basın emekçileri, doğru, tarafsız ve hızlı habercilik anlayışınızla vatandaşların haber alma hakkını yerine getirirken, büyük bir özveriyle çalışmalarınıza devam ediyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"Basın emekçilerimizin her zaman yanındayız"

Özveri ile çalışarak doğru bilgiyi vatandaşa aktaran tüm gazetecilere çalışmalarında başarılar dileyen Başkan Çavuşoğlu sözlerini şöyle noktaladı: "Yerelden ulusala, haberciliğin her alanında toplumumuzun sesi, gözü ve kulağı olan sizler, özellikle yerel gazetecilikte oynadığınız kritik rolle hem kentimizin hem de halkımızın ihtiyaçlarını, sorunlarını ve başarılarını gündeme taşıyorsunuz. Bu anlamda Denizli'mize hizmet veren basın emekçilerimizin her zaman yanlarında olduğumuzu da belirtmek isterim. Ülkemizde çok zor şartlar altında doğru ve gerçek bilgiyi vatandaşımıza aktaran tüm basın emekçilerimize "Basını özgür bir Türkiye" diliyor ve mesleğinizde başarılarınızın devamını diliyorum. Basın özgürlüğünün ve gazetecilik mesleğinin her zaman korunması gerektiğine olan inancımı bir kez daha yineleyerek 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nüzü kutluyorum" dedi. - DENİZLİ