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Başkan Çerçioğlu: "Eşit yaşam hakkı kadının elinden alınmamalı" - Son Dakika

Başkan Çerçioğlu: "Eşit yaşam hakkı kadının elinden alınmamalı"

25.11.2021 16:01

Başkan Çerçioğlu: "Eşit yaşam hakkı kadının elinden alınmamalı" Aydın Büyükşehir Belediyesi, kadına karşı şiddete dikkat çekti Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte kadına yönelik şiddete...

Başkan Çerçioğlu: "Eşit yaşam hakkı kadının elinden alınmamalı"

Aydın Büyükşehir Belediyesi, kadına karşı şiddete dikkat çekti

AYDIN - Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte kadına yönelik şiddete dikkat çekildi.

Atatürk Kent Meydanı'nda kurulan çadırda kadın şiddetine yönelik çizilen resimler sergilenirken, şiddete maruz kalan kadınlar performans sanatçılarına yapılan plastik makyajlar ile temsil edildi. Yoğun bir katılımın olduğu kadına yönelik şiddette farkındalık çadırı Aydınlıların beğenisini toplarken, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da çadırı ziyaret etti. Beraberindeki heyet ile birlikte sergilenen resimleri inceleyen Başkan Çerçioğlu, insanlar için en önemli olan yaşam hakkının, kadınların elinden alınmaması gerektiğine dikkat çekti.

Etkinlikte yer alan ve erkekler tarafından yapılan resimlerin çok gerçekçi bir yaklaşımı olduğuna dikkat çeken Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu; "Erkeklerin çizdiği resimler gerçekten farkındalığın yüksek olduğu resimler olmuş. Bunun önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Biz bu çadırı kurarken farkındalığın yüksek olmasını istiyorduk. Yani bunu oluşturmak için yapmıştık. Bu açtığımız karikatür yarışması ile beraber farkındalığın oluştuğunu gördük. Ama tabi yaşananlardan dolayı hepimiz çok üzgünüz. Tek amacımız Türkiye'de yaşayan kadınların geleceğe dair umutla bakabilmesi. Adil ve eşit bir yaşam hakkı istiyoruz" dedi.

Kadın cinayetlerinde uygulanan iyi hal indirimlerinin olmaması gerektiğini ifade eden Başkan Çerçioğlu; "Kadın cinayetlerine sadece 'dur' demek yetmiyor. Kanunlarımızı daha ağırlaştırmamız gerekiyor. Bir erkek sadece kravat taktığı için iyi hal indirimi alıyor. Bu konuda kesinlikle yargının da kararlarını tekrar gözden geçirmesi gerekiyor. Çünkü insanların da kadınların da en önemli olduğu şey yaşam hakkı ve yaşam hakları ellerinden alınmamalı" dedi.

"Çok etkili bir etkinlik olmuş"

Bir dizi program kapsamında Aydın'a gelen ve Başkan Çerçioğlu ile birlikte çadırı gezen CHP Genel Merkez MYK Üyesi Kadın Kolları Genel Sekreteri Mehtap Yücel ise düzenlenen etkinliği önemine dikkat çekerek Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti. Sergilenen resimlerde erkeklerin çizimlerinin olmasının farkındalığın arttığının göstergesi olduğunu vurgulayan Yücel; "Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu, bugün çok önemli bir etkinlik düzenledi. Kendisine çok teşekkür ederim. Bugün sadece Uluslararası Şiddetle Mücadele Günü değil aynı zamanda bu mücadelede dayanışma ve farkındalık günü. Buradaki sergide, öldürülen kadınların sadece sayı olmadığını, hepsinin hayatının birer dünya olduğunu görüyoruz ve buradaki resimler bunu çok iyi ifade ediyor. Bugün Özlem Başkanımız çok etkili bir farkındalık sergisi açmış. Gerçekten de erkeklerin böyle karikatürler yapması oradaki farkındalığın da arttığının gösteriyor. Çünkü biz, CHP olarak kadını erkeği eşit bir dünya kuracağız ama kadını erkeği birlikte mücadele ederek bunu başaracağız" dedi.

Başkan Çerçioğlu: Eşit yaşam hakkı kadının elinden alınmamalı
Başkan Çerçioğlu: Eşit yaşam hakkı kadının elinden alınmamalı
Başkan Çerçioğlu: Eşit yaşam hakkı kadının elinden alınmamalı
Başkan Çerçioğlu: Eşit yaşam hakkı kadının elinden alınmamalı
Başkan Çerçioğlu: Eşit yaşam hakkı kadının elinden alınmamalı
Başkan Çerçioğlu: Eşit yaşam hakkı kadının elinden alınmamalı

Büyükşehir Belediyesi, Özlem Çerçioğlu, Kasım, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Çerçioğlu: 'Eşit yaşam hakkı kadının elinden alınmamalı' - Son Dakika


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