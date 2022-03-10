Başkan Çınar, esnaf ve mahalle sakinlerinin talepleri yerinde dinliyor - Son Dakika
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Başkan Çınar, esnaf ve mahalle sakinlerinin talepleri yerinde dinliyor

10.03.2022 12:28
Başkan Çınar, esnaf ve mahalle sakinlerinin talepleri yerinde dinliyor

Yeşilyurt'taki esnaflar ve mahalle sakinleriyle sık sık bir araya gelerek, talep ve istekleri dinleyen Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, çözüm odaklı bir anlayışla ilçeye hizmet ettiklerini ifade edip, hedeflerinin Yeşilyurt'un hem bugününe hem de geleceğine değer katmak...

Yeşilyurt'taki esnaflar ve mahalle sakinleriyle sık sık bir araya gelerek, talep ve istekleri dinleyen Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, çözüm odaklı bir anlayışla ilçeye hizmet ettiklerini ifade edip, hedeflerinin Yeşilyurt'un hem bugününe hem de geleceğine değer katmak olduğunu söyledi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, AK Parti Yeşilyurt İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleriyle birlikte Yeşilyurt'un tüm mahallelerini tek tek gezerek, esnaflar ve mahalle sakinlerinin taleplerini yerinde öğreniyor.

Mahalle ziyaretlerinin yatırım ve hizmetlerin yerinde planlanmasında büyük katkı sağladığını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt'u birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla yönettiklerini söyledi.

Yeşilyurt'un 82 mahallesini kaliteli ve modern yatırımlarla buluşturduklarını vurgulayan Çınar, her alanda kalkınan, her alanda değişen, her alanda dönüşüm içerisinde olan Yeşilyurt'ta hizmetler noktasında yakaladıkları başarı seviyesinde, muhtarlar, esnaflar ve mahalle sakinlerinin büyük katkısı olduğunu söyledi.

Yeşilyurt'u yönetirken istişare kültürünü sürekli ön planda tuttuklarına dikkat çeken Çınar, mahalle ve esnaf ziyaretlerinde elde ettikleri bilgiler ve taleplerden yola çıkarak vatandaşların yaşam kalitesini yükselten yatırımların sayısını artırdıklarını ifade etti.

Yeşilyurt Belediyesinin hizmetlerine desteklerini esirgemeyen esnaf ve mahalle sakinlerine teşekkürlerini sunan Çınar, " Yeşilyurt'un hem bugününe hem de geleceğine kalıcı ve güçlü eserler emanet etmek için her alanda çalışıp her alanda hizmet üretirken, esnaflarımız ve mahalle sakinlerimizle bir araya gelmeyi asla ihmal etmiyoruz. Yaptığımız ziyaretler ile mahallelerin hizmet ihtiyaçlarının tespit ederken, hemşerilerimizin yaşam standartlarının yükseltilmesine katkı sağlıyoruz. Amacımız Yeşilyurt'un sadece bu gününe değil geleceğine de değer katmaktır. İlçemizin 82 mahallesinin cazibesini artıran yatırımlarda bulunuyoruz. Bugüne kadar ki başarılı ve güçlü yatırımlarımızın hayata geçmesinde desteğini ve duasını bizlerden eksik etmeyen hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Gülen yüzlerini, samimiyetlerini ve hoşgörülerini eksik etmeyen hemşerilerimizin bu yaklaşımları daha fazla hizmet etmek için bizleri motive ediyor. Hep birlikte çalışıyoruz, hep birlikte üretiyoruz ve hep birlikte başarıyoruz. Yeşilyurt'un her bir sokağı için yılmadan, yorulmadan çözüm üretmeye devam edeceğiz. Çünkü biz millete hizmet için, milletin taleplerini karşılamak için çalışıyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Başkan Çınar, esnaf ve mahalle sakinlerinin talepleri yerinde dinliyor
Başkan Çınar, esnaf ve mahalle sakinlerinin talepleri yerinde dinliyor
Başkan Çınar, esnaf ve mahalle sakinlerinin talepleri yerinde dinliyor

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Yeşilyurt, Hisarcık, Malatya, Çınar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Çınar, esnaf ve mahalle sakinlerinin talepleri yerinde dinliyor - Son Dakika


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