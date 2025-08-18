Başkan Çolakbayrakdar: "Aile, toplumun kalbi ve geleceğin en güçlü teminatıdır"

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "2025 Yılını Aile Yılı" ilan etmesini, "sosyal belediyeciliğin altın çağı" olarak nitelendirdi. Başkan Çolakbayrakdar, "Aile, toplumun temelidir. Biz de Kocasinan'da aileyi merkeze alan projelerle sadece Kayseri'ye değil, tüm Türkiye'ye örnek oluyoruz." dedi.

"Halka hizmet, Hakk'a hizmet" anlayışıyla 10 yıldır gönüllere dokunan hizmetler yaptıklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, "Sayın Cumhurbaşkanımızın 2018 yılında başlattığı 'Gönül Belediyeciliği Seferberliği' çağrısını gönüllere dokunan projelerimizle karşılıyoruz. Aile Yılı ise bizim için bir dönüm noktasıdır. Çünkü aile; sevginin, merhametin ve güçlü yarınların en sağlam kalesidir." diye konuştu.

Kocasinan'da atılan her adımın Türkiye'ye örnek olduğuna dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, "Glütensiz Kayseri Mutfağı'ndan Hoş Geldin Bebek Projesi'ne, Dost Eli'nden sosyal tesislerimize kadar tüm hizmetlerimizin merkezinde aile var. Biz aileyi korudukça toplum daha güçlü olacak. Biz Kocasinan'da sadece hizmet etmiyoruz; gönüllere dokunuyor, geleceği inşa ediyoruz! Kocasinan'da doğmak ayrıcalık, yaşamak huzur, geleceğe yürümek ise güven demektir. Çünkü Kocasinan, sosyal belediyeciliğin başkentidir!" şeklinde konuştu.

Sosyal belediyeciliğin Türkiye'deki rotasını Kocasinan çiziyor

Aile kurumunu güçlendiren tüm sosyal belediyecilik hizmetlerini bu vizyon doğrultusunda şekillendirmeye devam edeceklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, belediyecilik faaliyetleriyle ilgili sıra dışı, yenilikçi hizmetlere imza attıklarının altını çizerek, "Rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sosyal belediyecilik hizmetleriyle gönüllere dokunuyoruz. 'Dost Eli' çatısı altında hizmet veren Dost Market ve Dost Mağaza ile Kocasinan'daki ihtiyaç sahiplerine market ve mağaza konforunda alışveriş imkanı sağlıyoruz. Özellikle 'Gönül Kazanı' ile başlattığımız, 65 yaş üstü yalnız yaşayan ve engelli ailelerimize her gün sıcak yemek ulaştırıyoruz. Gıda kurtarmada Kayseri'de tek akredite belediyeyiz. Frigofirik araç ve soğuk hava deposu sayesinde her türlü gıda maddesini taşıyıp ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırıyoruz. 'Dost Eli' isimli sosyal yardım kartlarımızla yılın 12 ayında ihtiyaç sahibi bütün ailelerimize destek oluyoruz. Ailelerin ihtiyaçlarını karşılaması için anlaşmalı marketten alışveriş yapabilecekleri sosyal yardım kartı dağıtıyoruz. Glüten hassasiyeti olarak bilinen çölyaklı ailelere glütensiz ürün paketi ile destek oluyoruz. Kayseri'de ilk başlattığımız ve diğer belediyelere örnek olan paketimizin ardından Türkiye'de yine bir ilk olan glütensiz Kayseri Mutfağı projemizle yanlarında yer alıyoruz. Burada Kayseri'nin yöresel yemeklerini, özellikle mantıyı, Türkiye'de glütensiz olarak yiyebileceğiniz tek yer Kocasinan'dır. Yine Türkiye'ye örnek olan 'Dost Kapısı' ile psikolog ve sosyolog desteği sağlıyoruz. İhtiyaç sahibi asker ailelerine asker yardımı yapıyoruz. 'Dost Eli' ile Kocasinan'da uzatmadık el, dokunmadık gönül bırakmamanın çabası içerisindeyiz. Bu hizmet sadece bir yardım değil; insan onuruna yakışan bir sosyal belediyeciliktir. Allah nasip ederse 'Dost Eli'ni dernekleştirerek tüm Kayseri'ye yayacağız. Kayseri'nin her hanesinde bereketli sofralar kuracağız. Kısaca her alanda hemşehrilerimize hizmet ulaştırmanın huzurunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Aile Yılında başlattıkları, evlenecek gençlere gelinlik ve damatlık desteğinin büyük beğeni kazandığını belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Her aile bizim ailemizdir. Her düğün, Kocasinan'ın düğünüdür!" dedi.

Öte yandan, özellikle Başkan Çolakbayrakdar ve eşi Fatma Çolakbayrakdar, her fırsatta farklı aile gruplarını ziyaret ederek sürpriz yapıyor. Glütensiz beslenmek zorunda olan ailelerden, yeni bebek sevinci yaşayanlara; Kocasinan'ın çınarlarına kadar birçok haneye misafir olan Çolakbayrakdar çifti, aile bağlarının güçlenmesine de katkı sağlıyor. Gönüllere dokunan bu ziyaretler ve ailelerin yüzlerindeki tebessüm, yapılan hizmetlerin ne denli değerli olduğunun en büyük göstergesi oluyor. - KAYSERİ