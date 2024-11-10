Başkan Çolakbayrakdar: "Büyük ve güçlü Türkiye için kararlılıkla ilerliyoruz" - Son Dakika
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Başkan Çolakbayrakdar: "Büyük ve güçlü Türkiye için kararlılıkla ilerliyoruz"

Başkan Çolakbayrakdar: "Büyük ve güçlü Türkiye için kararlılıkla ilerliyoruz"

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; AK Parti Kocasinan 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katılarak, güven tazeleyen AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Selçuk Melekoğlu ve Yönetim Kurulu Üyelerini tebrik etti.

10.11.2024 12:14  Güncelleme: 12:15
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; AK Parti Kocasinan 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katılarak, güven tazeleyen AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Selçuk Melekoğlu ve Yönetim Kurulu Üyelerini tebrik etti. Kongrede 'Büyük Türkiye' hedefini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, AK Parti'nin gerçekleştirdiği yatırımlarla Türkiye tarihine geçtiğini ve büyük hizmet destanları yazıldığını belirterek; "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, aldığımız bayrağı daha da yükseklere çıkaracağız" dedi.

Kocasinan Belediyesi olarak gerçekleştirdikleri yatırımlar ve projelerle her zaman 7'den 70'e tüm vatandaşların yanında olduklarının altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, "Öncelikle güven tazeleyen başkanımız ve yeni yönetim kuruluna başarılar diliyorum. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun. Rabbim, hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin" dedi. Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü;

"Umudun, geleceğin ve icraatın adı AK Parti ailesinin bir ferdi olarak, 14 Ağustos 2001'den bu yana süregelen bu büyük yolculuğun içinde olmaktan gurur duyuyoruz. Kocasinan'da kuruluşundan bu yana emek veren tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Birçok kardeşimizle farklı kademelerde birlikte yol yürüdük ama Kayseri'de her zaman samimiyet vardı. Kayseri'de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a duyulan güven, inanç ve sevgi vardı ve her zaman daha güçlüydü. Bu aşk ve samimiyetle girdiğimiz her seçimde iktidar olarak çıktık. Bu başarıları, başta Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile gönülden sahip çıkan siz değerli kardeşlerimizle birlikte elde ettik. Özellikle bu yolculuğun gizli kahramanları, gece gündüz demeden çalışan hanım kardeşlerimiz ve ülkemizin umudu olan genç kardeşlerimizdi. Hepinize ellerinize, emeğinize sağlık".

Büyük ve Güçlü Türkiye idealine ulaşma yolunda kararlılıkla ilerlediklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, "Bugüne kadar elde ettiğimiz başarıların daha da yukarılara taşınması için, Allah'ın izniyle, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, aldığımız bayrağı daha da yükseklere çıkaracağız. Rabbim, yeni görev alacak tüm kardeşlerimizin başarılarını artırmasını, hepimizin birlikte daha büyük başarılara imza atmasını nasip etsin" diye konuştu. Başkan Çolakbayrakdar, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı aşk ve şevkle çalışmaları artırarak sürdüreceklerini ve "Büyük ve Güçlü Türkiye" idealine aynı ruh, inanç ve azimle de yürümeye devam edeceklerini sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Çolakbayrakdar: 'Büyük ve güçlü Türkiye için kararlılıkla ilerliyoruz' - Son Dakika

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